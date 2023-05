Großmugler Geschäft gerettet: „Sind auf jeden Einzelnen angewiesen“

Thomas Seiler hat am 12. Mai 2012 den „Nah & Frisch“-Markt in Großmugl übernommen, fast hätten die hohen Energiekosten 2022 das Aus für das Geschäft bedeutet. Die energiefressende Elektro-Fußbodenheizung ist nun aber Geschichte: Die Gemeinde half, Seiler lukrierte außerdem Förderungen vom Land NÖ und erhielt ein Darlehen der „Kastner Gruppe“, des Lebensmittelhändlers, der ihn beliefert.

Die Kühlgeräte, die teilweise bis zu 40 Jahre alt waren, konnten zudem durch energiesparende Geräte ersetzt werden. Die Heizung wurde durch ein Gerät, mit dem gekühlt und geheizt werden kann, ausgetauscht. Bisher konnten im Jahr 2022 und in den ersten Monaten des Jahres 2023 rund 18.000 kW eingespart werden. Seiler blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir hoffen, dass wir durch den Umbau pro Jahr etwa 50.000 kW einsparen können. Vorher hatten wir das ganze Jahr über 130.000 kW, also sollten wir auf circa 80.000 kW kommen.“

Ich habe zwar nur mehr acht Jahre bis zur Pension, aber für die restlichen zwei Jahre wird sich auch noch eine Lösung finden Thomas Seiler

Die Energiekosten sind trotzdem extrem hoch: „Das Problem ist, dass ich den normalen Vorschreibungsbetrag von 2.600 Euro zahlen muss, zusätzlich habe ich eine Rate für die Nachzahlung, die mit 14.000 Euro sehr hoch ist, vereinbart. Vor der Energiepreiserhöhung habe ich 2.000 Euro pro Monat für den Strom gezahlt, jetzt liegen die Kosten bei 4.000 Euro und das muss man erst einmal einnehmen.“ Seiler versucht, an anderen Stellen einzusparen: So wurde bereits das Personal reduziert, der Lagerraum wird im Winter nicht mehr gekühlt. Da Lagerhaltungskosten sehr hoch sind, wird auch nichts mehr eingelagert.

Seiler ist aber auch sehr dankbar: „Zum Glück hat uns die Gemeinde sehr unterstützt, wir haben 22.000 Euro erhalten. 30 Prozent der Umbaukosten übernimmt das Land Niederösterreich, das sind etwa 48.000 Euro. Diese 70.000 Euro sind etwa 50 Prozent von den Gesamt-Umbaukosten. Den Rest hat die Firma Kastner übernommen. Wir zahlen den Betrag in monatlichen Raten auf zehn Jahre zurück“, führt Seiler aus. „Ich habe zwar nur noch acht Jahre bis zur Pension, aber für die restlichen zwei Jahre wird sich auch noch eine Lösung finden.“

Wir versuchen, so gut wie möglich einzukaufen, damit wir unseren Kunden auch Aktionen anbieten können Thomas Seiler

Und wie sieht es mit dem Geschäftsgewinn in diesem Jahr aus? „Die Bilanz sieht heuer nicht rosig aus. Im Vorjahr sind wir noch ganz gut ausgestiegen, aber heuer werden wir voraussichtlich mit einer Null - plus/minus - das Auslangen finden müssen“, erklärt Seiler. „Da auch die Lebensmittelpreise sehr stark angestiegen sind, versuchen wir, so gut wie möglich einzukaufen, damit wir unseren Kunden auch Aktionen anbieten können. Wir sind auf jeden einzelnen Kunden angewiesen. Also bitte: Fahrt nicht fort, kauft im Ort.“

