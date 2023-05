Hausleiten: Stromtanken nur noch gegen Geld

Seit 2017 besteht am Billa-Parkplatz in der Stockerauer Straße in der Nähe vom Hauptplatz eine Ladestation für Elektroautos: Zwei Fahrzeuge können zugleich betankt werden. Nach über fünfeinhalb Jahren ist seit wenigen Wochen für den Strom zu bezahlen.

„Die Gemeinde kann den Strom nicht verschenken, das wäre eine Ungleichbehandlung“, begründet ÖVP-Bürgermeister Andreas Neubauer die Änderung. Der zuständige Gemeinderat Anton Podlesak konnte sogar beobachten, „dass manche ihr Auto zum Laden hergestellt haben und dann von einem anderen Wagen abgeholt wurden.“ Die beiden Plätze bei der Ladestation waren jedenfalls oft verstellt, dies hat sich in den vergangenen Wochen deutlich reduziert.

Über Schnellladestation wird nachgedacht

Betreiber der Station ist die Firma Ella aus Pfaffenschlag: Geschäftsführer Lukas Haider erklärt, dass an der Station mit elf kW geladen werden kann. Grundsätzlich werde aber über eine Schnellladestation nachgedacht, „denn die Frequenz hier ist sehr hoch“. Bei einem längeren Einkauf in den umliegenden Geschäften könnte ein Auto dann weitgehend „aufgetankt“ werden. Voraussetzung für die Umstellung ist laut Haider aber auch, dass eine geeignete Trafostation in der Nähe ist.

Dies ist auf jeden Fall in Stockerau bei der Kaiserrast der Fall, dort stehe laut Haider überhaupt die erste Ladestation von Österreich. Diese soll auf jeden Fall künftig die Schnellladefunktion haben, auch ein Ausbau auf mehr Stationen werde derzeit überlegt. Dies ist für Hausleiten allerdings kein Thema. Die gemeindeeigenen E-Fahrzeuge werden zum Beispiel im Bauhof geladen, „und viele haben einen Stellplatz daheim“, so Podlesak.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.