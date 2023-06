Großmugl: Zank um Pflastersteine

Nachdem die Arbeiten am Breitbandnetz abgeschlossen sind, werden jetzt die Straßen und Gehsteige in der Marktgemeinde Großmugl instandgesetzt. Aber nicht jeder ist mit der Vorgangsweise der Gemeinde einverstanden. Denn vor dem Haus von Gerhard Kraft in der Steinabrunnerstraße waren auf 100 Quadratmetern Wellen-Pflastersteine verlegt, die er vor den Grabungen für den Glasfasernetz-Ausbau entfernt hatte. Er wollte sie zur Wiederherstellung des Gehsteigs verwenden - und zwar in Eigenregie und ohne Kosten für die Gemeinde. Dies wurde ihm seitens der Gemeinde untersagt, der Gehsteig vor seinem Haus soll nun asphaltiert werden.

Kraft versteht die Welt nicht mehr: „Gerade in der heutigen Zeit sollten vorhandene Ressourcen Verwendung finden und ich habe das Gefühl, dass man mir absichtlich Steine ('Asphalt') in den Weg legt. In anderen Gemeinden, so zum Beispiel in Füllersdorf, werden die zuvor entfernten Pflastersteine neu verlegt beziehungsweise ersetzt - wieso dürfen die das und ich nicht?“

Die NÖN informierte sich bei Bürgermeister Christoph Mitterhauser: „Die Sache ist ganz einfach zu erklären. Wir wollen, dass die Gemeinde ein einheitliches Bild bietet und in dieser Straße sind nun einmal Asphaltierungsarbeiten vorgesehen und wenn dazwischen auf einmal Pflastersteine auftauchen würden, ergäbe dies wirklich keinen schönen Anblick“, erklärt er.

In Füllersdorf sei die Situation indes ganz anders, ergänzt er. „In dieser Katastralgemeinde waren die Straßen und Gehsteige schon vor dem Glasfaserausbau mit Pflastersteinen belegt und darum finden diese auch wieder Verwendung. Wir wollen Gerhard Kraft wirklich nicht verärgern, aber er muss doch auch einsehen, dass diese Vorgangsweise die einzig richtige ist und wir hier keine Ausnahme machen können. Es ist Sache der Gemeinde und es wurde beschlossen, dass diese öffentlichen Flächen asphaltiert werden. Ich bin überzeugt, dass er für seine Steine einen Abnehmer finden wird.“ In Großmugl werde es die Möglichkeit geben, öffentliche Flächen zu begrünen.