Stockerauer Au: Stadtgemeinde hat das Land NÖ als Rückendeckung

Stadtrat Dietmar Pfeiler hat die Naturschutzabteilung des Landes Niederösterreich benachrichtigt, nachdem im Herbst 2022 auf drei Flächen in der Au nur mehr der Boden zu sehen war (die NÖN berichtete mehrmals). Die Forstverwaltung der Stadtgemeinde Au hat die Strauch- und Krautschicht gehäckselt, um im nächsten Schritt Jungbäume zu pflanzen. Diese Bereiche waren zuvor vom Eschentriebsterben betroffen: Kein Baum sei mehr dort gestanden, wurde stets betont. Pfeiler sah im Häckseln jedoch eine Verletzung der Naturschutzgebietes.

Die Naturschutzabteilung leitete Ermittlungen ein, die Stadtgemeinde Stockerau gibt nun das Ergebnis bekannt. „Mit Schreiben und Gutachten des Landes Niederösterreich wird bestätigt, dass die Vorgehensweise der Forstverwaltung Stockerau nicht nur höchst korrekt, sondern auch die schonendste Variante für die Au war“, heißt es. Das Land habe die forstliche Maßnahmen auf Naturverträglichkeit überprüft und mögliche Auswirkungen auf die Vogel- und Insektenvorkommen untersucht. Zeitpunkt und Umsetzung seien optimal gewählt und genau auf den Jahreslauf im Auwald abgestimmt worden.

Im Herbst 2022 wurden drei Flächen gehäckselt und gemulcht. Foto: privat

Für Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) ist dies eine Bestätigung der Arbeitsweise, dass im Sinne der Naturschutzauflagen aufgeforstet wurde. „Wir wollen unseren Wald zukunftsfit im Sinne des Klimaschutzes machen und einen gesunden, vitalen Wald für die nächsten Generationen haben. Das ist uns wichtig.“ Alle Auflagen und Bestimmungen werden erfüllt, man gehe achtsam mit dem Wald um. Das Häckseln passiere nur oberflächlich: „Wir greifen in den Boden nicht ein. Das ist eine Arbeitsweise, die verträglich für die Flächen ist.“

Und sie ergänzt: „Natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, wenn jemand eine andere Meinung hat und die Rechte ergreift. Aber man muss auch sagen, dass diese Angriffe - von der grünen Seite kommend - ungerechtfertigt sind. Das ist für mich eine Bestätigung.“

1.820 Stieleichen und 550 Hainbuchen gepflanzt

Das Eschentriebsterben hält in der Au an, beschreibt die Stadtgemeinde: Die Wegesicherheit war nicht mehr gegeben, weil Eschen unkontrolliert umfielen und ganze Bestände kollabierten. Die Forstverwaltung führte Entnahmen durch, die baumkahlen Flächen entstanden. Stattdessen entwickelte sich binnen kurzer Zeit eine undurchdringliche Kraut- und Strauchschicht, wie Stadtförster Michael Gruber erklärte. Das mache eine Bepflanzung unmöglich.

Er hat auf drei Flächen von knapp 7.300 Quadratmetern gehäckselt und gemulcht, um den künftigen Pflanzen Dünger zukommen zu lassen. 1.820 Stieleichen und 550 Hainbuchen wurden im November 2022 gepflanzt. Die Forstverwaltung wertet es als Zeichen der bodenschonenden Vorgehensweise, weil im Frühling ein dichter Bewuchs an Schneeglöckchen folgte.

Die Aufforstung der Flächen erfolgte im November 2022. Foto: Karin Widhalm

Stadtrat Dietmar Pfeiler kennt das Gutachten. „Das Ergebnis ist zur Kenntnis zu nehmen“, sagt er. „Ich habe es zu meinen Aufgaben gehörend gesehen, die Naturschutzbehörde dazu zu informieren. Das war ein Eingriff, der überprüfenswert ist.“ Aber er ergänzt: „Ganz zu zufrieden bin ich nicht.“

Zwei Aspekte sind ihm wichtig: Die Totholz-Situation ist seines Erachtens zu wenig berücksichtigt worden. Wenn Entnahmen erfolgen, müsse darauf geachtet werden, ob nicht doch eine Naturwaldzone in einer Länge von circa 30 Metern (eine Baumlänge) berührt worden sei. „Das ist nicht wirklich aufgegriffen worden“, so Pfeiler.

Pfeiler erkennt mehr Problemlagen in den Tullnerfelder Donau-Auen

„Naturschutz ist in Niederösterreich ein hartes Brot, weil andere übergeordnete Interesse stärker gewichtet sind“, findet Pfeiler. Er denkt dabei an - außerhalb Auflächen im Besitz der Stadtgemeinde - die großflächig gepflanzten Hybridpappelkulturen („die Hartholzau ist verschwunden“) und an den Wildrettungshügel, der neben der Donauuferautobahn errichtet wird. Kleinräumige Hügel seien völlig in Ordnung: „Aber das ist völlig überschießend.“ Das seien nicht die einzigen Probleme: „Diese Liste lässt sich weiter fortführen.“

Das sieht Franz Els, ehemaliger Leiter des Bauhofs in Stockerau, ganz ähnlich: Er beobachtet die Vorgänge in der Au genau und gehört zu jenen, die mit Umweltanwalt Wolfgang List die EU-Kommission über die gehäckselten Flächen informiert hat. Geschützte Tiere seien mit der Vorgehensweise vernichtet worden, argumentiert Els. Die Stockerauer Au ist ein Natura-2000-Gebiet, das von der Europäischen Union überwacht wird, jetzt ist sie - mitsamt der Tullnerfelder Donau-Auen - Teil eines Vertragsverletzungsverfahrens.

Franz Els: Maßgeblich ist einzig die Natura-2000-Richtlinie als Unionsrecht

Els sagt, dass das Totholz und Baumstümpfe, die mit Löchern übersät waren, komplett weggeräumt wurden. Eine Vielzahl von Tieren ist darauf angewiesen, zum Beispiel der Hirschkäfer. „Eine Studie hat nachgewiesen, dass es 60 bis 100 Jahre braucht, bis sich alle Lebewesen nach einer Totalvernichtung erholt haben. Werden Plantagen auf Punkt und Beistrich gesetzt, dauert's umso länger.“

Momentan stützt sich auch die Stadtgemeinde auf die Regelungen des Naturschutzrechtes des Landes NÖ und des Forstrechts: „Aber die sind nicht maßgeblich, sondern die Natura-2000-Richtlinie“, erklärt Els. Der Weg kann bis zum Europäischen Gerichtshof führen, wenn festgestellt wird, dass sich die Republik Österreich nicht an Unionsrecht hält. „Man braucht Geduld“, ist sich Els bewusst. „Schau ma, wer recht hat.“

Diese Brücke überqueren wir, wenn sie kommt Andrea Völkl

Es könnte eine richtungsweisende Entscheidung sein: Als Natura-2000-Gebiete zählen auch klassisch forstwirtschaftliche genutzte Wälder in den Tullnerfelder Donau-Auen - und jene Bereiche, in denen Hybridpappelkulturen aufgepflanzt wurden. Els erinnert daran, dass das Landesverwaltungsgericht bei Entscheidungen, die das Natura-2000-Gebiet betreffen, sehr wohl auf Unionsrecht zurückgreift: „Das sollte für Behörden Gültigkeit haben.“

Die Stadtgemeinde sei schon seitens der EU um Stellungnahme gebeten worden, informiert Völkl. Das Verfahren richtet sich an die Republik Österreich, man werde sich damit auseinandersetzen, wenn Entscheidungen fallen: „Diese Brücke überqueren wir, wenn sie kommt.“ Bis dahin gilt: „Unsere zuständige Behörde ist die Naturschutzabteilung.“ Die Bürgermeisterin betont: „Wir haben eine Verantwortung für die Au, die wir auch annehmen.“