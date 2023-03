Nach heftigen Böen Bäume stürzten auf Stadel in Stranzendorf

Lesezeit: 2 Min HM Herwig Mohsburger

Den Sturmböen fielen die Bäume zum Opfer. Foto: privat

D er Sturm am Donnerstag hat auch in Stranzendorf seine Spuren hinterlassen, Bäume im Gemeindebesitz sind auf einen Stadl gestürzt. Die Sturmpause hat die Gemeinde gleich am Freitag genutzt und die Bäume gemeinsam mit einem Bauern entfernt.