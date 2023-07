SPÖ fordert Impulse für Stockerauer Wirtschaft

Der Parkplatz vor dem Stockerauer Möbelhaus Kika war Freitagfrüh fast leer. Lediglich zwei Kunden verließen mit Kartons das Geschäft. Sie waren wohl eine der letzten, denn mit heutigem Samstag, 29. Juli, ist endgültig Schluss. Kika/Leiner schließt mit Ende Juli insgesamt 23 von 40 Standorten. Auch Stockerau ist betroffen, rund 40 Arbeitnehmer verlieren ihre Jobs (die NÖN berichtete). Anfang Juni wurde überraschend bekannt, dass sich die Signa-Gruppe von René Benko von der Möbelhauskette trennt.

SPÖ-Bezirksvorsitzender Martin Peterl spricht angesichts des Verkaufs vom „Pretty Woman“-Prinzip: „Milliardäre kaufen Firmen auf, nur um sie dann zu zerstückeln und wieder zu verkaufen. Und Benko holt sich die Filetstücke heraus.“ Und er äußert die Befürchtung, dass es auch beim Korneuburger Werft-Projekt ähnlich zugehen könnte. Wie berichtet, plant Signa gemeinsam mit der Stadt Korneuburg die Entwicklung des Werftareals.

Peterl kritisiert, dass es keinen Sozialplan für die Kika-Mitarbeiter gebe und erinnert, dass die SPÖ im Rahmen der Koalitionsgespräche auf Landesebene eine Jobgarantie gefordert hatte. „Jetzt sieht man, wie wichtig das ist“, betont er. Hinter jedem der 40 verlorenen Arbeitsplätze würden „dramatische Schicksale“ stecken, sagt Peterl. „Die Menschen verlieren ihre Jobs in einer Zeit, wo Inflation, hohe Kreditraten und die Teuerung zuschlagen“, zählt er auf.

„Jeder Arbeitsplatz schmerzt“, pflichtet ihm der Stockerauer SPÖ-Vizebürgermeister Heinz Scheele bei. Und er grübelt, ob weiterer Schließungen wie Delka oder möglicherweise C&A in Stockerau: „War es das oder ist das erst der Anfang?“ Er ist überzeugt, dass auch die Stadt an kleinen Schrauben drehen kann, um die Rahmenbedingungen für die Betriebe zu verbessern. „Ich habe aber den Eindruck, es ist politisch zu wenig Druck im Kessel“, attestiert er der ÖVP zu wenig Engagement. Für eine der nächsten Gemeinderatssitzungen kündigt er einen Dringlichkeitsantrag an, in dem die SPÖ fordern wird, „Impulse zu setzen“.

Den eigentliche Skandal sieht Peterl in der Unterstützung Benkos mit öffentlichen Geldern. „Und dennoch ist er sich nicht zu blöd, 1.900 Mitarbeiter rauszuwerfen. Das ist menschlich und moralisch eine Sauerei“, wettert er.

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim und Scheele haben die Stockerauer Kika-Filiale kurz vor der Schließung noch einmal besucht. Die Nationalratsabgeordnete kam aber nicht mit leeren Händen, sie hatte ein kleines Dankeschön in Form von Pralinen für jeden Einzelnen mit - als Zeichen des Respekts, der Wertschätzung und Solidarität. Auch für die Mitarbeitenden des Gastronomiebetriebes. Ebenso hat sie ihr Unterstützungsangebot, gemeinsam mit der Gewerkschaft Vida mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, erneuert.

„Mich haben in den vergangenen Wochen die Schicksale der vielen Mitarbeiter der Kika-Leiner-Gruppe samt Gastro sehr berührt. Obwohl viele Handelsunternehmen ihre Türen für die Kika-Leiner-Crew geöffnet haben, werden es viele der 1.900 Beschäftigten der 23 geschlossenen Filialen schwer haben, einen gleichwertigen Job in der eigenen Region in absehbarer Zeit zu finden“, bedauert Erasim. „Und während viele Menschen um ihre Zukunft bangen, bewegen Benko und Freunde schon wieder hunderte Millionen Euro für ihr nächstes gutes Geschäft - das gilt auch für das Werft-Projekt in Korneuburg“, ergänzt Scheele. „Bevor abermals Staatsgelder ins Benko-Imperium fließen, verlangt die SPÖ eine Beschäftigungsgarantie für alle Mitarbeiter und ein strengeres Insolvenzrecht, damit sich Sozialdramen wie bei Kika-Leiner nicht mehr wiederholen können“, so Erasim abschließend.