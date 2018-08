Nach langer Suche könnte es bald einen Arzt für die neu renovierte Praxis in Würnitz geben. Nachdem Martina Hasenhündl die Stelle abgelehnt hatte und nun ab Oktober als Kassenärztin in Stetten ordinieren wird, steht die Praxis weiterhin leer.

Hasenhündl hatte zuvor lange mit der Gemeinde Harmannsdorf verhandelt, doch die Ärztin entschied sich aufgrund von Differenzen im Bezug auf die Praxis-Ausstattung für Stetten. Die Stelle in Stetten war als „Vorgriffsstelle“ für die Kassenarztstelle in Harmannsdorf-Rückersdorf von der Gebietskrankenkasse ausgeschrieben worden (die NÖN berichtete).

Nun hat sich ein anderer Mediziner für die Stelle als Kassenarzt in Würnitz beworben. Der Bewerber könne sich aber laut Ärztekammer entscheiden, ob er die Praxis in Harmannsdorf-Rückersdorf oder Würnitz besetzen wolle, da der Arzt in Harmannsdorf in Pension gehe. Das hieße im schlimmsten Fall, dass die Würnitzer Praxis leer bleiben könnte.

Gespräch findet im September statt

„Es gibt 153 Sprengel in Niederösterreich, in denen die Ärzte verteilt sind. Wenn eine Stelle im Sprengel frei wird, darf sich ein Arzt in diesem Bereich niederlassen“, erklärt Birgit Jung, Pressesprecherin der NÖ Ärztekammer. Im Fall Harmannsdorf kann sich jedoch nur noch ein Arzt niederlassen, da Martina Hasenhündl jetzt in Stetten tätig ist und nicht mehr Ärzte für den Sprengel vorgesehen sind. Harmannsdorf und Stetten sind in diesem Fall in einem Sprengel zusammengefasst.

Im September soll das Gespräch der Gebietskrankenkasse mit dem Bewerber stattfinden. Dabei wird der neue Arzt bekannt geben, in welchem Ort er sich niederlassen möchte. „Von unserer Seite wurde aber informiert, dass es in Würnitz schon Räumlichkeiten gibt“, betont die Medienvertreterin der Ärztekammer.