Gemeindechef entkräftet Vorwurf einer möglichen „Gefälligkeit“

Ein Lkw-Unfall im Bereich der St. Veit-Kirche sorgte zuletzt für Aufregung und auch für Ärger. Auf einer provisorischen Straße kippte das schwere Gefährt in einer Kurve in ein angrenzendes Feld. Die Feuerwehr, zwei Bagger und ein Lkw mit Hänger waren infolge im Einsatz. Was einigen Bürgern in Klein-Engersdorf dabei besonders sauer aufstieß, war die provisorische Straße, die hier laut ihren Ansichten nie errichtet hätte werden dürfen.

Der Ärger richtete sich dabei nicht nur gegen den Bauherren selbst, der hier ein großzügiges Anwesen schaffen will, sondern auch gegen ÖVP-Bürgermeister Johannes Stuttner. „Offensichtlich besitzt der Bauherr so viel Geld, dass er den Bürgermeister von Bisamberg überzeugen konnte, dass diese Straße errichtet wurde, um das Material für seinen riesigen Neubau über diese Straße leicht durchführen zu können“, wundert sich eine Bürgerin – und sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube: „Ich als Bürgerin von Klein-Engersdorf finde es unerhört, dass so etwas für eine private Baustelle organisiert wurde.“

„Zweifelsohne handelt es sich bei diesem Bauvorhaben um ein großes Projekt, welches aber den gesetzlichen Rahmenbedingungen entspricht und damit seitens der Baubehörde zu bewilligen war“, rechtfertigte Stuttner auf NÖN-Nachfrage die Vorgehensweise. Keinesfalls würde es sich um eine „Gefälligkeit“ seinerseits handeln, sondern genau das Gegenteil wäre der Fall.

So wurde die Baustraße vom Bauwerber auf eigene Kosten auf einem Privatgrundstück provisorisch errichtet, weil man seitens der Gemeinde die 3,5 Tonnen-Beschränkung auf den möglichen Zufahrtswegen, der Kirchengasse und Waldstraße, nicht aufheben wollte. „In erster Linie dient diese behördliche Auflage dem Schutz der Anrainer und unserer Straßen. Hier wurde durchaus hart verhandelt, weil seitens der Bauleitung die Abwicklung der Baustelle eigentlich über das Ortsgebiet von Klein-Engersdorf geplant war“, gibt Stuttner zu bedenken.

Im Übrigen müsse der Bauherr die Straße auf dessen Kosten wieder rückbauen. „Dass ein mit Erdreich beladener Lkw verunfallt, ist sicherlich tragisch, aber unsererseits leider nicht zu verhindern gewesen“, bedauerte Stuttner.