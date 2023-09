Volksanwaltschaft prüft Umwidmung der Raiffeisengründe in Korneuburg

Bei der Korneuburger SPÖ ist die Freude groß: Die Volksanwaltschaft wird die Vorgänge rund um die Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans des Peugeot-Lagerhaus-Areals in der Kwizdastraße 15 prüfen. „Das war unser Ziel“, sagt SPÖ-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann im NÖN-Gespräch. Wie die NÖN berichtete, wirft die SPÖ der ÖVP im konkreten Fall eine „Anlasswidmung“ vor.

Nicht die Umwidmung von Betriebsgebiet in Wohngebiet an sich erzürnte die SPÖ, sondern die Hintergründe. Denn noch vor dem eigentlichen Verkauf des Grundes stieß man im Grundbuch auf einen Kaufvertrag zwischen dem Raiffeisen-Lagerhaus Korneuburg und Umgebung und einer Projektentwicklungsfirma, in dem die Details der Umwidmung als Bedingung für den Verkauf angeführt sind. „Diesen Wünschen wird im Flächenwidmungsplan eins zu eins entsprochen“, erinnert Wittmann. Die Umwidmung brachte eine Wertsteigerung des Grundstücks für das Lagerhaus als Verkäufer mit sich, weshalb sich die Stadt in einem städtebaulichen Vertrag einen Infrastrukturbeitrag in der Höhe von 1,6 Mio. Euro sicherte.

„Die Volksanwaltschaft kann nur prüfen, aber nichts aufheben“, erklärt Haider-Wittmann, „das kann nur der Verfassungsgerichtshof.“ Jedenfalls hat die Volksanwaltschaft die Stadt um Stellungnahme gebeten, die diese bereits abgegeben hat. „Die Umwidmung wurde mehrfach mit Anwälten, aber auch vom Land geprüft“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp. Er ist überzeugt, dass letztlich auch die Volksanwaltschaft zu dem Schluss kommt, „dass es sich um eine parteipolitische Sache des politischen Mitbewerbers“ handelt. „Man versucht uns anzupatzen“, ist der Stadtchef sauer, „wenn man keine Themen hat, versucht man eben so Aufmerksamkeit zu bekommen.“ Der Stadt koste das Vorgehen „Zeit, Geld und Ressourcen“, kritisiert er. Mit der Umwidmung würden Nutzungskonflikte bereinigt, betont er.