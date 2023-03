Vegetarisches Bistro nun wieder geöffnet

Seit Anfang Jänner war das vegetarische Restaurant „Sain unter Palmen“ am Dr.-Max-Burckhard-Ring in Korneuburg geschlossen. „Es war aufgrund der enorm gestiegenen Stromkosten notwendig“, gestand Gastronomin Alexandra Adler. Das „Sain“ ist ein Pop-up-Lokal, der Mietvertrag wurde mehrmals verlängert und gilt nun bis Ende 2024.

In der Zwischenzeit hat sich Adler mit ihren vegetarischen Genussgläsern zum Abholen sowie Kochkursen im Lokal und bei Firmen-Events über Wasser gehalten. Diese Angebote gelten auch weiterhin.

Ich bin froh, dass das ,Sain' wieder geöffnet ist, weil es nicht viele Lokale mit vegetarischer und veganer Küche in der Region gibt. Marion Artlieb

„Zu den künftig ausgewählten Öffnungszeiten – nur am Freitag und Samstag – gibt es eine kleine wechselnde Karte. Es stehen verschiedene Veranstaltungen am Programm, wie das Karaoke am 21. April. Außerdem kann das Lokal für Feste und Feiern gemietet werden“, schildert Adler ihr neues Konzept.

Letzten Freitag war das Re-Opening. „Ich bin froh, dass das ,Sain' wieder geöffnet ist, weil es nicht viele Lokale mit vegetarischer und veganer Küche in der Region gibt“, so Marion Artlieb aus Langenzersdorf. „Mir gefällt es hier auch wegen der passenden Musik mit Schwung“, ergänzte Karl Wultsch bei der Party zur Wiedereröffnung.

