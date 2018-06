Bisamberg steht unter Wasser.

Eine halbe Stunde hat gereicht und Bisamberg stand unter Wasser. Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ging ein heftiges Unwetter über der Gemeinde nieder. Durch die teilweise Hanglage ergossen sich die Wassermassen über die Hauptstraße und die Bisamberger Straße, die bis zu 20 Zentimeter unter Wasser standen.

Am Gemeindeparkplatz als tiefster Punkt standen die Autos unter Wasser. „Es war ein Wahnsinn. In dieser Intensität in der der kurzen Zeit habe ich das noch nie erlebt“, schildert Bürgermeister Günter Trettenhahn der NÖN.

Die Überflutungen forderten auch die Feuerwehr. Bis 18 Uhr wurden rund 100 Einsatzadressen gemeldet, viele Keller standen unter Wasser. Mit der Katastrophe erfasste eine Welle der Hilfsbereitschaft den Ort, zeigte sich Trettenhahn überwältigt und dankbar: „Viele Private helfen mit, die verschlammten Keller zu reinigen. Und die Stadt Korneuburg borgt uns morgen ihre Kehrmaschine.“ Auch die Freiwillige Feuerwehr Bisamberg bekam Unterstützung aus Kleinengersdorf, Korneuburg, Langenzersdorf und Flandorf.

Glück im Unglück war, dass der Strom nicht ausgefallen war und die Pumpwerke weitergearbeitet haben. „Sie waren aber am Limit und der Abwasserverband musste sogar die Kapazität der Pumpwerke erhöhen“, sagt der Ortschef.