Letzter Gottesdienst in der Korneuburger Augustinerkirche

Diesen Sonntag wird zum letzten Mal die Messe in der Augustinerkirche gefeiert. Wie berichtet, wurde sie nach einem Bieterverfahren gemeinsam mit dem anrainenden Kloster, das im Eigentum der Stadt stand, an die Ventana Holding GmbH verkauft, die über eine Projektgesellschaft ihres Tochterkonzerns Validus-Immobilien-Gruppe das Konzept eines multifunktionalen Wohn-, Arbeits- und Begegnungszentrums umsetzen will.

Mit dem Argument „Für viele Korneuburger war die Augustinerkirche mehr als nur ein Gebäude. Sie ist der Ort, wo man die heilige Messe besucht hat, Firmungen und Taufen erlebt hat. Der Ort, mit dem man viele Erinnerungen und manche wohl auch das Gefühl von Heimat und Geborgenheit verbinden“, wehrte sich Hubert Keyl von der FPÖ mit einer Online-Petition erfolglos gegen den Verkauf.

Seitens der Erzdiözese, in deren Eigentum das Sakralobjekt liegt, sieht man hingegen keinen besonderen Nutzen, dieses als solches weiterzuführen. „Jede Kirche ist ein Gotteshaus und damit ein ganz besonderer Ort, eine Labstätte für die Seele“, begründete der Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller, weiß aber auch: „Darum ist es für uns immer traurig, wenn eine Kirche aufhört, Kirche zu sein. Aber es wäre unsererseits unvernünftig gewesen, an der Augustinerkirche ohne echten Bedarf festzuhalten. Es wäre für die Pfarre kein Gewinn und für unsere Beitragszahler eine nicht zu rechtfertigende Last.“

Bei der Präsentation der Pläne des Bestbieters im letzten Jahr war der Stadtsaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Der seitens der Stadt für die Verhandlungen zuständige ÖVP-Gemeinderat Klaus Michal (re.) berichtete über das langwierige Bieterverfahren und stellte sich den Fragen des Publikums. Foto: Preineder

Für die neuen Eigentümer ist aber klar: Die Würde der Kirche zu erhalten und zu einem lebendigen Zentrum für Kultur und Kunst werden zu lassen. Dabei legt man großen Wert auf Nachhaltigkeit und Wahrung des alten Bestandes. So bleibt der Kirchenraum als Kunstschatz, etwa mit den bedeutenden Fresken von Franz Anton Maulbertsch, erhalten.

Das ganze Areal soll eine große Begegnungszone werden - mit Wohnungen, einer hochwertigen Gastronomie, Büroflächen, Geschäften, Kinderspielplatz und vielem mehr. Auch Möglichkeiten für Kultur- und Kunstveranstaltungen sowie kleine Feiern soll es geben.

So geht es jetzt weiter: Bevor man 2024 in die Bauphase eintritt, stehen noch umfangreiche Planungsarbeiten und Genehmigungsverfahren an. 2027 soll das Ensemble fertiggestellt sein. Um, etwaigen Spekulationen vorzugreifen, verpflichtete sich der Käufer, die Nutzung für die nächsten 70 Jahre einzuhalten.