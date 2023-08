Wellensittich „Anna“ 70 Kilometer vom Heimatort eingefangen

Wochenlang hat Peter Jaitner aus Großrußbach alle Hebel in Bewegung gesetzt und nichts unversucht gelassen, um seinen entflogenen Wellensittich wieder zu finden. Jetzt wurde rund 70 Kilometer entfernt ein weißer Wellensittich gefangen und Jaitner ist sich sehr sicher: „Das ist meine Anna!“

Es war der 18. Juni, an dem das Malheur passierte: Der junge Sittich, den Jaitner erst kurz zuvor als Partnervogel für seinen verwitweten Wellensittich gekauft hatte, entschwand durch die gekippte Terrassentür. Sofort eilte der Vogelliebhaber durch Großrußbach, informierte alle Nachbarn und suchte jeden Baum ab. Doch Anna blieb verschwunden. Es gab nicht einmal eine Sichtung. Und das obwohl Jaitner den jungen Sittich persönlich und über sämtliche Vereine, Tierheime und Facebook-Gruppen gesucht hatte.

Wellensittich "Anna" kurz bevor er entflogen ist. Foto: privat

Anfang Juli wurde dann ein weißer Wellensittich in einem Waldstück zwischen Sittendorf und Dornbach (Gemeinde Wienerwald) gesichtet - rund 70 Kilometer von Großrußbach entfernt. Aufgrund optischer Merkmale war sich Jaitner relativ sicher, dass es sich um seine entflogene „Anna“ handelt. Wochenlang wurde der Vogel in dem Wald gesichtet.

Der Besitzer startete eine beispiellose Rettungsaktion und aktivierte sämtliche Tierschützer und Tierliebhaber. Schließlich wurde ein mit Futter bestückter Käfig aufgestellt und so präpariert, dass er mit einer Schnur verschlossen werden kann. Jaitner selbst nahm mehrmals die Woche den langen Anfahrtsweg in Kauf und legte sich auf die Lauer. „Hunderte Male habe ich sie gesehen, sie war sogar mehrmals im Käfig. Nur erwischt haben wir sie nie“, bedauerte er.

Der Sittich kam wochenlang immer wieder zum Käfig. Foto: privat

Hilfe bekam der Großrußbacher von tierlieben Menschen aus der Umgebung, die den Käfig regelmäßig kontrollierten, Futter nachfüllten und stundenlang davor ausharrten. Letztlich mit Erfolg: Am Donnerstagabend konnte eine Reiterin aus Wien, die sich auf die Lauer gelegt hatte, den Vogel durch das Ziehen an der Schnur fangen. „Er saß gerade am Boden und fraß. Dadurch war er wohl kurz unaufmerksam“, schildert der Besitzer.

Die Freude ist jetzt natürlich groß. Der Wellensittich ist unverletzt und augenscheinlich bei guter Gesundheit. Auch da sich niemand aus der Umgebung gemeldet hat, der einen weißen Wellensittich vermisst, ist sich Jaitner sicher, dass es sich um seine entflogene „Anna“ handelt. Von der Hilfsbereitschaft, die er während der wochenlange Suche erlebt hat, ist er ergriffen und möchte sich bedanken: „Ohne die Hilfe und das Zusammenwirken hätten wir das nicht geschafft. Tiere sind nicht einfach eine Sache, die man wegwirft, wenn man sie nicht mehr benötigt. Sie sind Lebewesen wie wir und haben es verdient, gut behandelt zu werden“, sagt er. Denn eines ist sicher: Einen kalten Winter hätte der australische Sittich nicht überlebt.

Der auf der Festspielbühne in Stockerau gefundene weiße Wellensittich ist übrigens nicht „Anna“. Kurze Zeit war bei Jaitner Hoffnung aufgekeimt, nachdem das Tier vor rund zwei Wochen gefangen worden war (die NÖN berichtete). Das Tier ist bei seinem Finder und darf dort auch bleiben, wenn sich kein Besitzer meldet.