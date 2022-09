Stetteldorf: Neuer Pfarrer offiziell eingesetzt

Seine feierliche Installation im Pfarrverband Wagram-Au hatte Pfarrer Liviu Balascuti in Absdorf. Durchgeführt wurde sie von Weihbischof Stephan Turnovszky. Pfarrer Balascuti folgt auf Werner Grootaers de Budt, der sich ins südliche Niederösterreich versetzen ließ.

Geboren ist der neue Pfarrer im Nordosten Rumäniens. Nach dem Gymnasium studierte er in Lasi Theologie und wurde am 29. Juni 1998 zum Priester geweiht. Nach einigen Jahren als Kaplan in Sancta Maria Regina in Bukarest studierte Balascuti an der Universität Gregoriana in Rom Kommunikationswissenschaften. Nach dem Studium kehrte er in seine Heimat zurück, schließlich führte ihn der Weg nach Köln.

Insgesamt zehn Jahre war Balascuti in der Diözese Köln tätig, die letzten sechs Jahre als leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Erftstadt-Ville - in der Nähe Kölns. Nach einem Jahrzehnt musste er Abschied nehmen. „Ich wollte wieder in ein Land, in dem Deutsch gesprochen wird“, sagt Balascuti. Die Diözese Wien war ideal, weil es mehrere rumänische Pfarrer gibt, „diese Gemeinschaft ist mir sehr wichtig.“ Sein neuer Wirkungsbereich gefällt ihm sehr gut, „ich bin ja auch am Land aufgewachsen“.

Seit 1. September ist Balascuti nun in seiner neuen Pfarre. Sein Eindruck? „Die Leute sind hier sehr freundlich.“

