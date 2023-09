Korneuburg: Unermüdlicher Funktionär mit Herz für Hunde ist verstorben

Anton Gabmayer (1926 bis 2023) war Ehrenpräsident des Österreichischen Vereins für Deutsche Schäferhunde, dem der Korneuburger zuvor viele Jahre lang als Präsident vorstand, und Gründungsmitglied sowie in der Folge Ehrenmitglied der Österreichischen Rettungshundebrigade. Zudem wurde er vom Deutschen Verband für seine Verdienste um den Hundesport mit der Goldenen Verdienstspange des SV ausgezeichnet.

Er zählt zu den Gründern des Vereines der Ortsgruppe in Korneuburg, die er ebenfalls über Jahrzehnte als Vorsitzender leitete. In all diesen Funktionen stand seine Liebe zu den Hunden und ihren Fähigkeiten, Menschen zu begleiten und in vielen Lebenslagen zu helfen, im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Er wurde hierin für Generationen von Hundeführern und Liebhabern zum fachlichen wie auch menschlichen Vorbild.

Anton Gabmayer trat nach Kriegsgefangenschaft in den Polizeidienst ein

Beruflich trat Anton Gabmayer nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und seiner Rückkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft in den Polizeidienst ein. Zunächst als Hundeführer der Sicherheitswache. In der Folge verrichtete er den Polizeidienst als Mitglied der Wasserpolizei und wurde von dort in den Dienst der Kriminalpolizei übernommen.

In der weiteren beruflichen Laufbahn wurde Anton Gabmayer zur Staatspolizei berufen, wo er unter vielen anderen Aufgaben gemeinsam mit seinen Kollegen für die Sicherheit zahlreicher ausländischer Staatsgäste, Würdenträger und in- und ausländischer Spitzenpolitiker, die heute selbst schon Geschichte geschrieben haben, Verantwortung trug. Für seine berufliche Tätigkeit wurde er mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Vor allem war er aber für seine Familie und viele Menschen, die er kannte, ein Vorbild für Besonnenheit, Zuverlässigkeit und verständnisvollem Respekt im Umgang miteinander. Er verstarb am 10. September im Kreise seiner Familie. Sein Begräbnis findet am Mittwoch, 27. September, um 14 Uhr am Friedhof in Bisamberg, Berggasse 12, statt.