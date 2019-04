Im Anschluss an die Messe in Leitzersdorf gibt es einmal im Monat ein Pfarrcafé. Aus diesem Anlass bastelten fünf Firmlinge in ihrer Vorbereitung kleine Geschenkpäckchen, die sie nach der Messe und während des Pfarrcafés gegen eine Spende verteilten.

Der Erlös kommt einem karitativen Zweck zugute. Pfarrer Franz Ochenbauer meinte dazu: „Die Firmvorbereitung beleuchtet die großen Säulen unserer Kirche: Verkündigung, Caritas, Gemeinschaft und Liturgie. Zum Bereich Caritas passend überlegten sich die Jugendlichen eine Aktion, mit der sie Bedürftige unterstützen können.“

Die Spende kommt einer Leitzersdorferin zugute, erzählt Lorenz: „Wir entschieden uns für Julia, ein behindertes Mädchen aus unserer Gemeinde, dem wir eine Freude bereiten wollen.“