Poly-Schüler spendeten an Korneuburger Sozialgreißler

Der Sozialgreißler in Korneuburg konnte kürzlich eine große Menge an Produkten übernehmen. Sie stammen aus einer Sammelaktion der Polytechnischen Schule (PTS), an der 30 Schüler aus drei Fachbereichen teilgenommen hatten. Die Jugendlichen sammelten im Zeitraum von rund vier Tagen haltbare Nahrungsmittel (Teigwaren, Konserven, Kaffee), Tierfutter und Hygieneartikel.

Gesammelt wurde bei den örtlichen Supermärkten wie Billa plus, Gourmet Spar, Penny, DM in der Laaer Straße und Eurospar. Die Kunden wurden vor Betreten des Supermarktes gebeten, ihrem Einkauf auch das eine oder andere Produkt für den Sozialgreißler hinzuzufügen.

Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, zuständig für den Bereich Soziales, war überrascht über die große Menge, die übergeben werden konnte: „Ein besonderes Dankeschön der Leiterin, den Schülern der PTS sowie deren Lehrern für die rasche Hilfe!“

Beim Sozialgreißler handelt es sich um einen Sozialmarkt mit Waren des täglichen Bedarfs. Es gibt Vorgaben, wie man im Sozialgreißler einkaufen darf, ausschlaggebend ist das Haushaltseinkommen. Auf besondere Fälle wird freilich Rücksicht genommen.