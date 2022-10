Nächtliche Sperre des Tunnels Kreuzenstein

Um für einen Notfall im Tunnel bestmöglich vorbereitet zu sein, halten Tunnelbetreiber wie Bonaventura zusammen mit den Einsatzorganisationen alle vier Jahre eine gesetzlich vorgegebene Tunnelübung ab. Ziel dieser Übungen ist es, einzelne Sicherheitsbereiche für den Ernstfall zu testen: Die Tunnelanlage und ihre Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen werden geprüft, Notfalleinsatzpläne kontrolliert und das Personal geschult.

In der Nacht von 13. auf 14. Oktober (Donnerstag auf Freitag) findet von 20 Uhr bis 1.00 Uhr eine solche Tunnelübung im Tunnel Kreuzenstein statt. Die S1-West ist in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Korneuburg ab der Anschlussstelle Hagenbrunn gesperrt, in Fahrtrichtung Vösendorf werden die Abfahrten von der A22 auf die S1 gesperrt.

„Gute Vorbereitung ist die beste Voraussetzung, um im Notfall schnell und effektiv handeln zu können – und damit vielleicht sogar Menschenleben zu retten. Daher sind unsere regelmäßigen Tunnelübungen ein essenzieller Bestandteil des Sicherheitskonzepts für die von uns betreuten Autobahnstrecken der A5, S1 West und Ost sowie der S2“, so Peter Pelz, technische Geschäftsführung bei Bonaventura.

