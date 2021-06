In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich kurz vor ein Uhr nachts ein Unfall auf der S3 mit drei Fahrzeugen. Am Beginn der Fahrbahnverengung auf Höhe Doppler-Heuriger in Fahrtrichtung Stockerau kam ein Pkw-Lenker rechts ins Bankett, riss einen Steher eines Verkehrsschildes nieder, schlitterte auf die Leitschiene und kam genau in der Engstelle auf dem Dach zum Stillstand. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Ein nachfolgender Autolenker konnte zwar noch anhalten, wurde allerdings von einem weiteren Pkw im Heck getroffen.

Die Freiwillige Feuerwehr Sierndorf baute einen Brandschutz auf und kümmerte sich um die ausgetretenen Betriebsmittel. "Die beteiligten Personen wurden vom gleichzeitig eintreffenden Rettungsdienst, welcher mit drei Fahrzeugen anrückte, versorgt", erzählt ein Floriani.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse durch die Einsatzfahrzeuge und der nachkommenden Pkw, die vor der Unfallstelle angehalten haben, wurden diese wieder in Richtung Sierndorf geleitet. Dazu wurde die Richtungsfahrbahn Stockerau bei Sierndorf gesperrt.

Nach Freigabe durch die Polizei wurden die beiden hinteren Pkw in die Pannenbucht nach der Engstelle geschoben. Ein Lenker konnte die Fahrt mit seinem Fahrzeug fortsetzen, das zweite wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

Für die Bergung des auf dem Dach liegenden Pkw wurde die Richtungsfahrbahn kurzzeitig gesperrt. Mittels Ladekran wurde der Pkw verladen und abtransportiert.