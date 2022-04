Pilotprojekt in Korneuburg: Fahrgemeinschaften zum Bahnhof

Werbung

In der Bezirkshauptstadt startet am 25. April das Pilotprojekt "nahallo": Das Ziel ist, dass die Öffi-Benutzer über eine App (umadum) Fahrgemeinschaften bilden, um zum Bahnhof zu fahren. Dadurch kann nicht nur Sprit gespart werden, als Zuckerl wartet auch ein reservierte Parkplatz in der Park&Ride-Anlage. Träger des Projektes sind der VOR, die ÖBB, die Asfinag, das Tiroler TechUnternehmen ummadum, das Verkehrsministerium und das Land NÖ.

In der P&R-Anlage Korneuburg können nahallo-Fahrgemeinschaften einen von fünf Stellplätzen kostenlos buchen, natürlich sofern noch verfügbar. „Die Stellplätze sind dann den ganzen Tag reserviert, was die Anfahrt morgens umso entspannter macht“, freut sich Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, welcher das nahtlose Zusammenspiel von Autos und Öffis optimieren möchte.

Obendrein sorgt die Mitfahrgarantie dafür, dass Mitfahrende sicher nach Hause kommen. „Einer der Vorteile von nahallo ist die Garantie, vom Bahnhof nachhause zu gelangen, selbst, wenn die Fahrgemeinschaft abgesagt wird“, erklärt VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer. „Sagt der Fahrer bzw. die Fahrerin die Fahrt bis eine Stunde vor der geplanten Abfahrt ab, dann können Mitfahrende anstatt der ausgefallenen Fahrt ein ISTmobil auf Kosten von nahallo bestellen“, ergänzt VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Mittels Mobilitätsbudget können Fahrer und Mitfahrer zudem bei teilnehmenden Geschäften gesammelte Punkte einlösen und so bares Geld sparen.

Alle Informationen: www.vor.at/unternehmen/projekte/nahallo

