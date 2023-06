Stockerauer Fahrschule Zimmerer übersiedelt im Sommer

Der Platz ist der Hauptgrund, warum der Hauptsitz der Fahrschule Zimmerer in der Hauptstraße in ein anderes Haus wandern wird - allerdings ist der Weg nicht weit. Übersiedelt wird in den gerade entstehenden GCA-Wohnbau vis-à-vis vom derzeitigen Büro - am ehemaligen „Elektro-Würfel“-Areal. Dort entsteht ein Komplex mit 25 Wohnungen und drei Geschäftslokalen, im mittleren „Geschäft 2“ hat ab 16. August die Fahrschule ihren Sitz.

Das neue Büro hat für Thomas Zimmerer einige Vorteile: Es ist größer, heller und freundlicher, die Räume sind vollklimatisiert, eine moderne LED-Beleuchtung wird installiert. Der Kundenbetrieb wird durchgehend aufrecht bleiben.

Nur Postadresse ändert sich, Sommerkurse laufen ungestört weiter

„Außer der Postadresse ändert sich nichts: Telefon, Mailadressen, Homepage, das Team und der Übungsplatz bleiben gleich“, betont Zimmerer. Parkplätze werden am neuen Standort vorhanden sein. Kunden und Fahrschüler können aber weiterhin darauf zählen, dass im alten Fahrschulhof Parkplätze reserviert sein werden. „Unsere Schulfahrzeuge können in der hauseigenen Tiefgarage abgestellt werden, um den Stockerauern keine Innenstadt-Parkplätze zu verstellen“, ergänzt der Fahrschulchef.

Der Unterricht und die Sommerkurse laufen ungestört weiter. Der letzte Kurs im alten Firmensitz (neuer Mieter wird gesucht) findet vom 1. bis zum 10. August statt, die erste Einheit in der neuen Fahrschule ist von 21. bis 31. August geplant.

Der alte Sitz der Fahrschule in der Hauptstraße: Der Platz ist beengt geworden. Foto: Fahrschule Zimmerer

Thomas Zimmerer leitet seit 2001 die Stockerauer Fahrschule in dritter Generation: Rudolf Zimmerer startete Mitte der 1950er-Jahre und führte das Unternehmen bis 1985, nach ihm folgte Ekke-Bernd Zimmerer ab 1986. Es handelt sich um einen Fahrschulverbund, der in den Städten Korneuburg, Stockerau und Tulln vertreten sind, zudem zählt die Fahrschule Gross in Hollabrunn dazu.

„Durch unsere Partnerfahrschulen können wir Kunden, die in den Bezirken Korneuburg, Hollabrunn und Tulln oft verschiedene Wohn-, beziehungsweise Arbeits- und Schuladressen haben, ein besonderes Service anbieten: Kunden können ihre Fahrpraxis, den Kurs oder Prüfungen an verschiedenen Orten ablegen, je nach Bedarf“, erklärt Zimmerer.

Übungsplatz: Eltern können mit Kinder das Fahrradfahren trainieren

Geübt werden kann mit dem Privatfahrzeug auf den ruhig gelegenen und riesigen Übungsplätzen (über 5.000 Quadratmeter) in Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau, auch an Wochenenden. Trainiert wird dort aber nicht nur mit motorisierten Fortbewegungsmitteln.

Die Fahrschule bietet die Möglichkeit an, kostenlos mit Kindern das Fahrradfahren zu üben - an jedem Samstag, Sonntag und Feiertag auf dem Hollabrunner Übungsplatz. Eltern finden dort realitätsgetreue Situationen vor: eine Kreuzung mit einer echten Verkehrsampel, Radfahreinrichtungen, Schutzwege und einen Kreisverkehr. Das alles lässt „sich hier perfekt 'erfahren'“, sagt Zimmerer. „Immerhin absolvieren mittlerweile alle Hollabrunner Volksschulkinder auf diesem Platz ihre Fahrradprüfung.“

Der Verkehrsübungsplatz in Hollabrunn ist etwa 5.000 Quadratmeter groß. Foto: Fahrschule Zimmerer

Die Übungsplätze sind für Zimmerer essenziell bei der Führerschein-Ausbildung. Viele Schüler sind mit dem „L-Taferl“ oder „L17-Taferl unterwegs, um direkt im öffentlichen Verkehr trainieren zu können. „Am Anfang der Prüfung sind sechs Übungsstationen am Platz zu bestehen, da hilft natürlich ein großer Übungsplatz“, unterstreicht der Geschäftsführer. Kunden können diesen ebenso kostenlos nutzen. „Das hilft beim Üben, spart Wartezeiten und macht die Fahrprüfung stressfrei.“

Alle Informationen über Kurse und Anmeldung: www.fahrschule-zimmerer.at, www.fahrschule-gross.at