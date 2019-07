Nach eineinhalb Jahren Stillstand soll Würnitz nun endlich wieder einen Nahversorger bekommen, kündigte VP-Bürgermeister Norbert Hendler in der Gemeinderatssitzung an. In Gesprächen habe man sich mit der Kastner-Gruppe weitgehend geeinigt, auch ein Betreiber des Geschäfts – er stammt aus Ernstbrunn – wurde bereits gefunden. Kastner hat seinen Sitz in Zwettl, beliefert rund 260 A&O- bzw. Nah&Frisch-Einzelhandelskaufleute und betreibt elf Nah&Frisch-Eigenfilialen.

Gemeinsam mit dem Land wurde der Umfang der Förderung für die Ansiedlung des Nahversorgers geklärt. Im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung gibt es vom Betreiber eine zehnjährige Garantie für den Bestand des Geschäfts in Würnitz. Die geschätzten Modernisierungs- und Umbaukosten des Geschäftslokals von etwa 100.000 Euro schießt die Gemeinde vor.

„Die fahrenden Kaufleute werden trotz Nahversorger ganz normal weitermachen.“VP-Bürgermeister Norbert Hendler

„Ein Drittel übernimmt dann das Land Niederösterreich, 35.000 Euro zahlt die Firma Kastner innerhalb von zehn Jahren zurück, den Restbetrag übernimmt die Gemeinde“, führte Hendler aus.

Sollte der Nahversorger das Geschäft aufgeben, muss Kastner den Betrieb weiterführen oder einen neuen Unternehmer finden. Somit sollte für zumindest zehn Jahre eine Nahversorgung garantiert sein. Der Nahversorger, der bereits im Herbst aufsperren soll, wird für andere Unternehmen kein Problem werden. „Die fahrenden Kaufleute werden ganz normal weitermachen“, verspricht Hendler.

Beim Warenangebot verlangten Gemeinderäte verschiedener Fraktionen auch die Vermarktung regionaler Produkte. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit einer Postpartnerschaft diskutiert, schließlich befindet sich die nächste Poststelle in Korneuburg. Darüber solle der Betreiber des Geschäfts nach einer Anlaufphase selbst entscheiden, schlug Hendler vor.

Die Finanzierung wurde einstimmig beschlossen. Vonseiten der Marktgemeinde steht dem neuen Geschäft nichts mehr im Wege.