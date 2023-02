Narren zogen durch den Ort

Die Bisamberger Hauptstraße gehörte am Faschingsdienstag den Narren! 16 Gruppen zogen durch den Ort, der gesäumt von Menschen in lustigen Kostümen war. Bei der Kostümprämierung setzte sich die Freiwillige Feuerwehr als Holzbarone durch, gefolgt von den "Flamingos" als Müllschlucker und Toni Guggenberger & Friends, die das neue Skigebiet am Bisamberg ohne Schneekanonen bewarben. Der Preis für das beste Kostüm ging an Lukas Kührer von den Flandorfer Jungs, der als Discoleuchte unterwegs war.

