Harmannsdorf holt sich den Landessieg

Mit einem Plus von elf „Natur im Garten“-Plaketten verzeichnete die Marktgemeinde Harmannsdorf im vergangenen Jahr den größten Zuwachs in der Kategorie der Gemeinden zwischen 2.000 und 10.000 Einwohnern und erreichte damit den Landessieg. Insgesamt zieren nun 67 „Natur im Garten“-Plaketten die Gartenzäune in der Gemeinde.

„Das ist die Rückmeldung für Engagement und Beratung“, freut sich Umweltgemeinderat Roman Kampleitner (ÖVP) über das Ergebnis. Schon vor drei Jahren hatte die Gemeinde den Bezirkssieg errungen. „Jetzt müssen wir den Landessieg schaffen“, war damals Kampleitners Gedanke. Er sieht das Ergebnis auch als Lob für persönlichen Einsatz. Allerdings freut er sich auch, „dass alle Fraktionen gemeinsam mitmachen“.

Die „Natur im Garten“-Plakette ist ein Dankeschön für alle Naturgärtner in Niederösterreich. „Bereits heute pflegen über 19.500 Landsleute ihre Wohlfühloase vor der eigenen Haustüre ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie ohne Torf“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer Laudatio. So seien in den Gärten Blumenwiesen, Nützlingshotels, Wildgehölze und Trockensteinmauern zu finden.

Die „Natur im Garten“-Plakette ist eine Auszeichnung für naturnahe Gärten, sie wird im Rahmen einer persönlichen Gartenberatung vor Ort gegen einen Selbstbehalt verliehen. Anmeldung beim „Natur im Garten“-Telefon: +43 2742/74 333 oder unter gartentelefon@naturimgarten.at.