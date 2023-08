„Unpackbar, unbeschreiblich“: Unterrohrbacher auf Eisbergjagd

Im Oktober lädt der Fotoclub Stockerau zur Ausstellung „Schönheit des Vergänglichen“ im Stockerauer Belvedereschlössl. Von 19. bis 29. Oktober können Kunstbegeisterte die Bilder der Clubmitglieder an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr bestaunen. Ein besonderes Highlight sind die beiden Vorträge am 21. und 26. Oktober um 18 Uhr. Da darf das Publikum Fotografen auf ihren Reisen begleiten und die Welt mit ihren Augen sehen.

Den Anfang macht am 21. Oktober Hannes Landschauer, ein begeisterter Naturfotograf aus Unterrohrbach, der mit Einzelfotos und Timelapses (Zeitraffer) die Wunder der Natur einfängt. „Es war einfach unpackbar, unbeschreiblich. Alle vier Stunden war die Landschaft ganz anders“, schildert er seine Eindrücke von seiner Reise nach Grönland.

Was aussieht wie ein Gebirge in weiter Ferne ist ein Eisberg, der im Fjord treibt. Karin Loschko im Vordergrund demonstriert, wie riesig die Eismassen sind. Foto: Hannes Landschauer, Johannes Landschauer

Gemeinsam mit seiner Frau Karin Loschko bereiste Landschauer eine Woche lang die Stadt Ilulissat, die für ihren Eisfjord bekannt ist. Inspiriert davon hat er einen Reisebericht mit dem klingenden Titel „Kalbende Gletscher und treibende Eisberge“ vorbereitet, in dessen Präsentation er der NÖN schon vorab einen Einblick gab.

Wie ein Spielzeug sieht dieses Boot vor einem der Eisberge bei Ilulissat aus. Foto: Hannes Landschauer, Hannes Landschauer

Seine Zeitrafferaufnahmen der Mitternachtssonne und treibenden Eismassen sind ein Gustostückerl, das sein Publikum in Staunen versetzen wird, so eindrucksvoll machen sie die Wunder der Natur greifbar.

Mitten in der Nacht und doch bei strahlendem Sonnenschein konnte Landschauer die Eisberge fotografieren. Foto: Hannes Landschauer, Hannes Landschauer

„Wir kamen um drei Uhr früh an und es war so hell. Wir sind gleich acht Kilometer gewandert, bevor wir um halb acht zum Frühstück gingen und dann ins Bett - die Sonne schien ja ohnehin“, schildert Landschauer die Ankunft mit Jetlag und Mitternachtssonne.

Fünf Nächte verbrachte das Paar in Ilulissat und am Eqi-Gletscher, wo sie direkt auf dem Gletscher in Hütten übernachteten.

Wie es sich für einen Naturfotografen gehört, kam auch die heimische Fauna vor die Linse. Foto: Hannes Landschauer, Hannes Landschauer

Das Publikum des Vortrags erwartet eine Mischung aus einem Überblick über das Land, Reisetipps und Erfahrungswerte und fasst die Fähigkeiten des Paares gut zusammen. „Karin ist meine persönliche Reiseleiterin, sie kennt sich bestens aus und organisiert alles“, scherzt Landschauer liebevoll.

Loschko organisierte die Reise in das Land mit 150.000 Einwohnern und 150 Kilometern Straßen, das ein Highlight nach dem anderen für Naturfotografen und Naturliebhaber bietet. „Zusammen mit unserem anschließenden Aufenthalt in Island haben wir auf dieser Reise über 210 Vogelarten fotografiert und identifiziert“, berichten die beiden begeistert. Auch Zuhause in Österreich kam ihnen schon der eine oder andere seltene Vogel vor die Linse.

In diesen kleinen Hütten am Eqi-Gletscher verbrachten Landschauer und Loschko eine Nacht, ganz nah an den Schollen. Foto: Hannes Landschauer, Hannes Landschauer

Durch ihre ständige Veränderung passten die Eisberge und Gletscher für Landschauer perfekt zum Thema der Fotoausstellung des Stockerauer Fotoclub und der 62-Jährige freut sich schon darauf, seine Erfahrungen mit Interessierten zu teilen.

Doch nicht nur im hohen Norden kann man schöne Naturfotos schießen, wie Landschauer mit Bildern aus dem Weinviertel beweist, die er immer wieder auf seiner Webseite teilt. So gelang ihm nicht nur auf dem Eqi-Gletscher ein Bild von einem Langohr.

Auch die heimischen Feldkaninchen fängt der Naturfotograf geduldig ein. Foto: Hannes Landschauer, Hannes Landschauer

Auch in Seefeld-Kadolz erwischte er ein kleines Langohr. Oder nahe Senning entdeckte er ein Rudel Rehe.

Nur eines der Tiere scheint dem Fotografen Aufmerksamkeit zu schenken. Foto: Hannes Landschauer, Hannes Landschauer

Seit einer Kanadareise 2011 hat Landschauer die Naturfotografie für sich entdeckt und seit 2019 teilt er sein Hobby mit anderen Fotografen im Fotoclub Stockerau. „Fotografiert habe ich aber schon immer“, erzählt er rückblickend. „Ich verdiene mit der Fotografie noch kein Geld, deswegen macht es wohl noch so viel Spaß.“

Auch die Tierwelt in Südafrika hatte Landschauer schon vor der Linse. Foto: Hannes Landschauer, Hannes Landschauer

Seinen Alltag bestreitet Landschauer als Endkundenbetreuer für Automatisierungssysteme, aber durch hohe Platzierungen bei landes- und bundesweiten Fotografiewettbewerben konnte sich Landschauer auch schon über den Fotoclub Stockerau hinaus einen Namen machen. Zum Beispiel wurde er Regionalmeister Niederösterreich Nord beim Fotowettbewerb der Naturfreunde mit einem Bild von einem brennenden Eiswürfel oder platzierte mehrfach in den Top-3 bei Bundesmeisterschaften der Naturfreunde.