Harmannsdorf: Stellvertreter des Bürgermeisters ist erstmals eine Frau

Mit Anneliese Nebenführ hat die Marktgemeinde Harmannsdorf nach dem jüngsten Bürgermeister im Bundesland erstmals eine Frau als stellvertretende Bürgermeisterin. Die noch 59-Jährige ist bereits seit 2007 als Gemeinderätin aktiv. Da sie in einigen Wochen in Pension geht, hat der bekennende Familienmensch nun Zeit für die neue Tätigkeit. „Ich möchte den Alex (Bürgermeister Alexander Raicher, Anm.) tatkräftig unterstützen“, kündigt die an.

Speziell die Arbeit mit Kindern und Senioren ist ihr ein Anliegen, das auch zum Hobby wurde. So steht Nebenführ bei vielen Veranstaltungen als freiwillige Helferin am Herd. Zudem engagiert sie sich auch als Pfarrgemeinderätin. Auch für ihre Kinder und Enkerln findet sie ausreichend Zeit. Wie die Arbeit in der Gemeinde zwischen ihr und dem Bürgermeister organisiert wird, ist noch nicht ganz fix, „das werden wir in den nächsten Tagen besprechen“, sagt Nebenführ.

Neuer Ortsvorsteher für Kleinrötz: Franz Zawinul

Eine Änderung gab es auch in Kleinrötz, Roman Kampleitner legte die Funktion des Ortsvorstehers zurück. „Ich habe eine neue Heimat nahe Laa an der Thaya gefunden“, begründete er den Schritt. Auch vor der Übersiedlung sei er einfach zu wenig für die Bürger anwesend gewesen. Als neuer Ortsvorsteher wurde schließlich Franz Zawinul gewählt.

Der 52-Jährige ist nicht im Gemeinderat vertreten. Als Problem sieht er das nicht, dass er keine politische Funktion ausübt. „Ich will einfach für die Menschen da sein und Probleme in der Gemeinde lösen“, so der gebürtige Kleinrötzer. Bei seiner Kür kam von der „7 Orte“-Bürgerliste zunächst die Bemerkung: „Wir kennen ihn nicht“. Zawinul stand auf und grüßte freundlich: Das brachte ihm schließlich ein einstimmiges Ergebnis.

