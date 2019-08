Die Vorbereitung der Premiere des Nestroy-Stücks „Einen Jux will er sich machen“ im Rahmen der Festspiele läuft auf Hochtouren. Die Sonne schien aus einem wolkenlosen Himmel genau auf die Bühne und damit den Darstellern genau in die Augen. Daraufhin wurde der Beginn der Proben so lange ausgesetzt, bis die Sonne tatsächlich hinter der Häuserzeile verschwunden war. Bei den Aufführungen im August sollte das dann kein Problem sein, da diese erst um 20 Uhr beginnen (nur am Sonntag um 18 Uhr).

NOEN Manfred Waba, der die beeindruckende Bühne schaffte, erklärt, wie der Bühnenumbau ablaufen muss.

Dann ging es aber los und die ersten Szenen wurden zügig geprobt. Die Schauspieler waren im Großen und Ganzen schon recht textsicher; gespielt wurde noch ohne Kostüme, mit einer Ausnahme: Die Szene, in der dem Gewürzkrämer Zangler von Schneider Hupfer ein neues Festwams angepasst wird, das aber viel zu klein ist, wurde in voller Montur geprobt.

Premiere am Freitag

Im Zuge der weiteren Probenarbeit zeigte sich die enorme Flexibilität des Bühnenentwurfs von Manfred Waba: Das Haus des Gewürzkrämers von außen wurde durch das Aufklappen der Hauswände zu seinem Laden von innen. Das alles geschieht im laufenden Spiel, das heißt, dass die Schauspieler und die Bühnenarbeiter Stress haben. Allerdings gibt es kurze Musikstücke, die dem Umbau Zeit geben. Für solche Szenenwechsel gibt es auf anderen Theaterbühnen eine Drehbühne oder einen Vorhang. Beides hat die Festspielbühne nicht, deswegen ist es bemerkenswert, wie Waba diese Herausforderung in seinem Bühnenentwurf löste.

In den nächsten Tagen wird die Arbeit intensiviert, denn die Premiere am 2. August steht unmittelbar bevor. Schließlich muss ja auch noch im Z2000, dem Ausweichquartier bei Schlechtwetter, geprobt werden.