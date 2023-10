Hausleitner Kindergarten wird doppelt so groß

Die Regelung, dass ab 2024 auch Kinder unter zwei Jahren betreut werden müssen, ist für viele Gemeinden eine Herkulesaufgabe. In Hausleiten wird der bestehende Kindergarten erweitert, die Details erklärte Bürgermeister Andreas Neubauer im Gespräch mit der NÖN.

„Die bestehende Fläche wird ziemlich genau verdoppelt“, erklärt Neubauer. Knapp 1.300 Quadratmeter kommen dazu. Die Erweiterung erfolgt vom bestehenden Eingang in Richtung zur Musikschule entlang des Parkplatzes. Insgesamt wird das Gebäue dann Platz für zwei Kleinkindergruppen unter zwei Jahren und für acht Gruppen bis sechs Jahre bieten.

In Seitzersdorf-Wolfpassing wird dafür eine Gruppe weggenommen, insgesamt wird die Gemeinde über elf Gruppen mit Platz für rund 200 Kinder verfügen. Dabei gibt es auch noch eine Reserve, „dass wir nicht so bald wieder bauen müssen“, so Neubauer. Die gesamten Kosten für den Zubau werden auf rund 4,5 Millionen Euro geschätzt. Etwas mehr als die Hälfte davon muss die Gemeinde tragen.

Dazu kommt dann auch noch der Personalbedarf: Sieben bis zehn zusätzliche Mitarbeiter wird die Gemeinde aufnehmen müssen, „das ist etwa ein Sechstel des derzeitigen Beschäftigtenstands“, sagt Neubauer. Man arbeitet bereits an den nötigen Personalressourcen, denn auch andere Gemeinden brauchen mehr Personal. „Es wird spannend“, so der Bürgermeister.

Die Pläne sind fertig, nun folgen die Ausschreibungen. Neubauer hofft, dass der Spatenstich rund um die Jahreswende vorgenommen werden kann. Sollte alles klappen, startet der Vollbetrieb zwischen September und Dezember nächsten Jahres.