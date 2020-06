Hahn leitete zuletzt als Senatspräsidentin des Oberlandesgerichts Wien die Innere Revision und die Justiz-Ombudsstelle Wien. Der Wechsel an der Spitze des Korneuburger Landesgerichts vollzog sich bereits am 1. April. In der Aussendung wird auf die kontinuierliche Nachfolge in der Verantwortung für den Sprengel sowie seine sieben nachgeordneten Bezirksgerichte hingewiesen.