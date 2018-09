Im August 2017 wurde die Kassenarztstelle in Würnitz das erste Mal von der Ärztekammer ausgeschrieben.

Nachdem es mit Martina Hasenhündl eine Bewerberin aus Stetten gegeben hatte, führte die Gemeinde mit ihr Gespräche. Diese verliefen nicht nur schleppend, sondern endeten damit, dass die Gemeinde und die Ärztin nur noch über Anwälte kommunizierten.

Im Mai 2018 war klar: Hasenhündl würde die Ordination in Würnitz nicht übernehmen. Die Ärztin zog ihre Bewerbung zurück. Die Suche nach einem Arzt ging weiter (die NÖN berichtete). Durch die Hilfe des ehemaligen Würnitzer Arztes Rainer Ernstberger konnte nun ein Mediziner für die neu gebaute Praxis gefunden werden.

Michael Schmidt hatte sich nach neuerlicher Ausschreibung der Kassenstelle durch die Ärztekammer beworben. Im Oktober soll der Mediziner seine Ordination eröffnen. Kritikpunkt ist für viele, dass durch die Kassenstelle, die Hasenhündl in Stetten übernommen hat, keine solche mehr für Harmannsdorf frei wäre. Die Bewohner würden ihren Arzt damit verlieren, wenn Kurt Reif in Pension geht.

VP-Bürgermeister Norbert Hendler in der letzten Gemeinderatssitzung dazu: „Mir wurde von der Ärztekammer gesagt, dass die Sanitätssprengel aufgelöst und durch politische Grenzen ersetzt werden sollen.“ Ein Gesetz soll vom Land NÖ beschlossen werden. Dann wäre eine Kassenstelle für Harmannsdorf möglich, so Hendler. „Uns ist nicht bekannt, dass die Gesundheitssprengel aufgelöst werden sollen. Es wäre aber theoretisch machbar“, so Birgit Jung von der NÖ Ärztekammer.