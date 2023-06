Kirschner: „Möchte mich ins Geschehen in Leitzersdorf einbringen“

„Ich habe mich sehr über die herzliche Aufnahme in der Gemeinde Leitzersdorf gefreut. Ich hatte und habe zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich nicht hierher gehöre, als Nicht-Ortsansässige“, fasst Andrea Kirschner ihre Ankunft in der Weinviertler Gemeinde zusammen. Nach 24 Jahren in Großgemeinden im Bezirk Korneuburg reizte sie die Vielfältigkeit der Aufgaben in einer kleinen Gemeinde, weshalb sie sich auf die Stelle bewarb.

Aufgrund der Entscheidung ihres Vorgängers im Bürgermeisteramt, die Amtsleitung unbesetzt zu lassen, musste Sabine Hopf zu Beginn ihrer Amtszeit auf eine wichtige Funktion im Gemeindeamt verzichten. Ende 2022 folgten dann die Ausschreibung und das Bewerbungsverfahren, um die Lücke im Amt wieder zu füllen - Eine wichtige Entscheidung für den reibungslosen Ablauf, den die Bürgermeisterin und die Gemeindebediensteten bereits etabliert haben. Leitzersdorf entspricht damit wieder den Vorschriften des Landes Niederösterreich.

Besucht man das Gemeindeamt in Leitzersdorf, merkt man, dass der Umgang zwischen den Frauen und auch mit anderen Gemeindebediensteten sehr freundlich und unterstützend ist. Man bekommt einen Eindruck des Respekts und der Wertschätzung, der im Gemeindeamt vorherrscht. Das bestätigt auch Kirschner, die ihr neues Arbeitsumfeld als „herzlich und freundlich“ beschreibt. „Es ist mir wirklich eine große Freude, in so einem tollen Team aufgenommen worden zu sein“, zeigt sie sich begeistert.

Erste Amtshandlung: närrisches Treiben ...

Auch die neuen Aufgaben sind dank der Zusammenarbeit für sie kein Problem: „Ich habe mich schon gut in den laufenden Betrieb eingefunden, auch wenn ich mich in gewisse Themen noch einarbeiten muss. Dank der Kolleginnen und der Bürgermeisterin, die die Aufgaben der Amtsleitung gut abgedeckt haben, war nicht viel aufzuarbeiten.“

Durch ihre bisherigen Erfahrungen in Gemeinden wie Langenzersdorf oder Gerasdorf hat Kirschner besonders in den Kernbereichen Wahlen und Bürgerservice einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Gepäck, der ihr in ihrer neuen Funktion zugute kommt. Dass die Aufgabenbereiche durch den Wechsel in einer Kleingemeinde umfang- und abwechslungsreicher wurden, merkte sie bereits im Februar, als sie ihre erste offizielle und öffentliche Amtshandlung tätigte: das Mitwirken am Faschingsumzug.

In Verkleidung mitfeiern gehörte für die damals noch designierte Amtsleiterin einfach dazu. Auch jetzt sind die vielen Veranstaltungen weiterhin ein wichtiger Teil, in den sich die Seyringerin noch einarbeiten muss, der ihr aber viel Freude bereitet. Ein besonderes Highlight ist für sie die Mitarbeit am Jubiläumsfest „100 Jahre Segelflug“, das am 17. September am Waschberg stattfinden wird.

„Ich möchte auch in Zukunft meinen Kollegen sowie der Leitzersdorfer Bevölkerung immer gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen und mich in das Geschehen in Leitzersdorf einbringen. Ich freue mich darauf, Leitzersdorf immer besser kennen zu lernen“, gibt Kirschner einen Ausblick auf die Zukunft, die sie für sich in Leitzersdorf sieht.