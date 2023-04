Hagenbrunn: Günstigerer Strom durch höhere Windräder?

Die vier Windräder, die in Hagenbrunn nahe der Schnellstraße S1 stehen, haben laut dem Betreiber Wien Energie bald ausgedient. Wie ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser in der Enzersfelder Gemeinderatssitzung informierte, ist geplant, drei neue Windräder zu errichten. Eines davon würde in die Nähe des Eurovelo rücken. Weil im Radius von etwa zwei Kilometern rund um die Windräder kein Bauland sein darf, wird eine Zustimmung des Gemeinderats benötigt.

Jedes der neuen Windräder hätte eine Leistung von sechs Megawatt. Zusammen könnten die drei Anlagen rund 18.000 Megawatt pro Jahr produzieren. 6.000 Haushalte – das Zwanzigfache von Königsbrunn – könnten damit versorgt werden, erklärte Glaser.

Naben sind in 140 Metern Höhe

Der Nachteil: Die Nabenhöhe von 140 Meter. Entsetzt reagierte der neue Gemeinderat der ÖVP Erich Pospichal: „Kann sich wer vorstellen, wie hoch das ist?“, fragte er. Ein Windrad in dieser Höhe ist laut Glaser bereits bei Aderklaa errichtet. Pospichal regte an, dieses gemeinsam zu inspizieren.

Bereits in den Jahren 2014 und 2018 wurden übrigens ähnliche Bauten im Gemeinderat abgelehnt, erinnerte ÖVP-Gemeinderat Karl Arnhof. 2018 war es übrigens Glaser, damals noch Gemeinderat, der einen Planungsfehler entdeckte. „Die Abweichungen bei den Mindestabständen zum geplanten Wohnbau-Gebiet in Gerasdorf sind eklatant, schätzungsweise 100 bis 200 Meter“, sagte er damals. Laut Glaser müsse vor einer Genehmigung ein günstigerer Stromtarif für die Bürger ausverhandelt werden. „Die Bürger werden die Windräder akzeptieren, wenn es Vergünstigungen gibt“, ist er überzeugt.

Dem steht Pospichal allerdings sehr kritisch gegenüber, „Was mutet man uns da zu?“, fragt er.

