Leithäusl eröffnete seinen neuen Standort

Im Jahr 1972 hat die Leithäusl Gesellschaft m.b.H. in der Bisamberger Straße den Standort NÖ-Ost eröffnet. 1994 erfolgte die Übersiedlung in die Hovengasse. Vor einem Jahr starteten dann die Bauarbeiten für den neuen Standort auf Eigengrund. Nun konnte das Familienunternehmen an der Adresse „In der Wegscheid“ das neue, moderne Gebäude eröffnen.

Rund 100 Mitarbeiter werden hier künftig ihren Arbeitsplatz finden. Die evangelische Pfarrerin Anneliese Peterson und der katholische Pfarrer Stefan Koller gaben dem neuen Gebäude gemeinsam ihren Segen. Monika Leithäusl leitet das Bauunternehmen in bereits dritter Generation. Bereichsleiter Karl Salomon erinnerte an den Firmenleitspruch: „Wir bauen auf solide Werte.“ Gemeinsam konnte man eine Reihe von Ehrengästen begrüßen, darunter Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, Bezirkshauptmann Andreas Strobl, Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Christian Moser und Stadtrat Hubert Holzer in Vertretung des Bürgermeisters. Ein Quartett der Feuerwehrmusik Enzersfeld umrahmte die Veranstaltung musikalisch.

Moser bezeichnete den neuen Standort als „wichtigen Impuls in diesen turbulenten Zeiten“. Er wertete dies als Signal, „dass es Unternehmen gibt, die dagegen halten“. Leithäusl sei ein „Unternehmen der alten Schule, wo Werte noch mehr zählen als irgendein Vertrag.“ In dieselbe Kerbe schlug auch Holzer. Man spüre den Spirit eines Familienunternehmens und die familiäre Aufnahme. „Ich bin stolz, dass Leithäusl das erste Eigentum auf fixem Grund in Korneuburg errichtet hat.“ Himmelbauer verwies auf die 4-Tage-Woche, die Leithäusl eingeführt hat: „Das ist ein gutes Beispiel, dass sich das im Einklang mit den Mitarbeitern umsetzen lässt.“