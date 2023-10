Neue Flächenwidmung Hochhauszone in Stockerau: Grünen fehlt ausreichende Verkehrsanbindung

Schachinger, Pakovis und Lutz: Dieses Gewerbegebiet gilt nun als Hochhauszone. Foto: Karin Widhalm

„Der Stein der Weisen ist nicht gefunden“, sagt Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen), wenn er an die jetzige Zufahrt zu Schachinger, Pakovis und Co. denkt. Doch man arbeite an einer zusätzlichen Verkehrsanbindung nahe der A22-Anschlussstelle Nord, beruhigt Stadtrat Gerhard Dummer (ÖVP). Dieses Gewerbegebiet gilt übrigens nun als Hochhauszone.