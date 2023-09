Neue Location Korneuburger Reparaturcafé übersiedelt von Michlfarm in Rathauskeller

Auch Elektroreparaturen werden durchgeführt. Foto: Reparaturcafé

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D as Reparaturcafé zieht um. Am Samstag, 9. September, findet es erstmals im Rathauskeller am Hauptplatz in Korneuburg statt.

Das Reparaturcafé in der Michlfarm ist vorerst Geschichte. Ab dem 9. September (von 10 bis 13 Uhr) werden die Reparaturen im Rathauskeller durchgeführt. Grund dafür ist, dass das Restaurant Donau Grill auf der Michlfarm seit 24. August geschlossen ist, da der Pachtvertrag ausgelaufen ist und keine Verlängerung zustande kam (die NÖN berichtete). Unklar ist, ob jemals wieder ein Gastronomiebetrieb dort eröffnet, da der Verpächter Rudolf Michlmayr das Gebäude auch als Büro- oder Kanzleifläche angeboten hat und ein Büro-Interessent in der engeren Wahl ist. Wir mussten uns relativ kurzfristig eine neue Bleibe suchen, weil die Michlfarm sich ja verändert, erläutert Elisabeth Kerschbaum die Entscheidung. Der Standort ist neu, das Angebot des Reparaturcafés bleibt gleich: Unter dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ können Menschen ihre reparaturbedürftigen Dinge mitbringen, die „Meister am Werkzeugkasten“ geben ihr Bestes, um diese gemeinsam mit ihren Besitzern wieder zum Laufen zu bringen. Repariert werden Kleingeräte (tragbar), Fahrräder, Möbel, Spielzeug, Computer und Laptop, aber keine Fernseher und Mikrowellengeräte. Annahmeschluss ist jeweils um 11.30 Uhr, pro Person wird ein Stück angenommen. Für ein zweites Stück muss man sich nach der Reparatur wieder hinten anstellen. Die Termine sind jeden 2. und 4. Samstag pro Monat im Rathauskeller. Zugang über den Rathaus-Innenhof.