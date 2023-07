In den Großküchen kommt künftig mehr Region auf den Teller

Wolfgang Zeman arbeitet seit 27 Jahren als Küchenchef für das Landesklinikum in Stockerau - und er hat den Job angenommen, weil er in dem Bereich etwas bewirken wollte. Nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit hat er mit seinem Team schon ein erstes Netzwerk an landwirtschaftlichen Produzenten aufgebaut, die das Spital regelmäßig beliefern. Die 400 Mittagessen für das Krankenhaus, das nachbarschaftliche Pflegeheim und die Krankenpflegeschule beinhalten schon regionale Zutaten. Das Land NÖ will das nun ausbauen, damit Großküchen noch mehr Regionales auf dem Teller kredenzen können.

Denn derzeit ist es so, dass die öffentlichen Einrichtungsküchen verpflichtet sind, „die Vorgaben des Bundesvergabegesetzes einzuhalten“, erklärt Landesrat Ludwig Schleritzko. Die öffentliche Beschaffung erfolgt zum überwiegenden Teil über österreichweit oder gar europaweit tätige Großhändler. „Großküchen dürfen nicht frei beschaffen“, führt Rechtsanwältin Lisa Rebisant (Schiefer Rechtsanwälte GmbH) aus.

Ein Tool, „damit auch kleine Lieferanten Angebot abgeben können“

Die Beauftragung eines Lieferanten erfolgt nach dem Bestbieterprinzip, bei dem Preis und Qualität wichtige Kriterien sind. Der Beschaffungsprozess ist zudem komplex. Trotzdem fand man Möglichkeiten, damit regionale Anbieter zum Zug kommen können. Schleritzko betont, dass niederösterreichische und österreichische Betriebe ein Vorrecht haben sollen, an einen Großabnehmer verkaufen zu können.

Helfen soll dabei eine „rechtliche Toolbox für die Beschaffung von regionalen Lebensmitteln für Großküchen“. Erklärt wird darin, welche Regeln für welche Institutionen des Landes und des Bundes Gültigkeiten haben. Gezielt werden Vorschläge präsentiert: Wie erhalten zum Beispiel bio-zertifizierte Lebensmittel trotz eines höheren Preises eine realistische Chance auf Zuschlagserteilung?

„Die öffentlichen Auftraggeber können da einwirken und das Verhältnis Preis und Qualität so gestalten, damit auch schon kleine Lieferanten ein Angebot abgeben können“, erklärt Rebisant. Man habe hier „wirklich großen Spielraum“. Es sei ein Trugschluss, dass mehr Regionalität auch mehr Kosten bedeuten, ergänzt NÖ Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager. „Das kann sogar günstiger sein“, sagt Zeman aus seiner Praxiserfahrungen.

Lücke zwischen Landwirte und Großhändler schließen

Die Landwirtschaftskammer baut mit der Initiative „Ja zu Nah“ einen neuen Absatzweg für heimische Bauern zu Großküchen auf - unter dem Dach der vor zwei Jahren gegründeten Regionalen Lebensmittelkooperationen GmbH (RLK). Dieser „digitale Lebensmittelmarktplatz“ ermöglicht Großküchen-Leitern, regionale und saisonale Produkte aus der Region zusammengefasst beziehen zu können.

Man wolle eine Lücke schließen zwischen den Landwirten, die Lebensmittel unmittelbar vor der Haustür produzieren, und den Großabnehmern, sagen Schleritzko und Schmuckenschlager. Das schaffe Versorgungssicherheit, Krisenvorsorge und fördere den Klimaschutz.

Die Landwirtschaft profitiere davon: „Wenn wir den Anteil an österreichischen Lebensmitteln in den Großküchen um 10 Prozent erhöhen, werden dadurch 500 landwirtschaftliche Betriebe abgesichert“, nennt Schmuckenschlager Zahlen. Potenzial sehe er zum Beispiel beim Fleisch und Getreide, wo derzeit unter 50 Prozent aus Österreich stammen. Schleritzko will den regionalen Großküchen mehr Entscheidungsfreiheit einräumen und der regionalen, nachhaltigen Beschaffung vortreiben.

Niederösterreich will Vorreiter-Rolle einnehmen

Dass es funktioniert, zeigt Zeman seit 25 Jahren in der Stockerauer Küche, die auf Geschmacksverstärker, Fertigsuppen und fast zur Gänze auf Palmöl verzichtet. Stattdessen ist er im laufenden Kontakt mit Landwirten, um etwa Erntezeitpunkte abzustimmen. Die Bauern reagieren mittlerweile auf den Bedarf in seiner Küche - und pflanzen extra fürs Krankenhaus Wintersalat an.

Zeman hat den Anteil an Biolebensmittel erhöht und den Fleischkonsum reduziert - „ohne, dass es der Konsument merkt“: Für sein Kalbsragout mit Emmerreis benötigt er weniger Fleisch, das reduziert auch Kosten. Aber: „Man kann nicht eins zu eins umsteigen“, erklärt er. Der Prozess müsse langsam umgesetzt werden, aber es macht Freude: Das Lob fürs Küchenteam war groß, als die Stockerauer Patienten zum ersten Mal statt dem fertigen Apfelstrudel einen selbstgemachten verputzen konnten.

Das neue Tool wird als wichtiger Schritt erachtet: „Mit dem Niederösterreich-Modell können wir auch andere Einrichtungen und Bundesländer überzeugen“, ist Schleritzko überzeugt. „Das Land Niederösterreich ist dem Bund um eine Nasenlänge voraus“, ergänzt Schmuckenschlager. „Wir wollen Vorbildwirkung haben und Vorreiter sein“, betont Elfriede Schaffer, Geschäftsführerin der Regionalen Lebensmittelkooperationen GmbH.

Leitfaden „Rechtliche Toolbox für die Beschaffung von regionalen Lebensmitteln für Großküchen“: noe.lko.at