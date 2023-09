Gerasdorf hat jetzt drei Volksschuldirektorinnen

In den Volksschule der Stadtgemeinde Gerasdorf hat mit Schulbeginn eine Umstrukturierung stattgefunden. Direktorin Ursula Nimmervoll hat in den letzten Jahren in Personalunion alle drei Gerasdorfer Volksschulen geleitet. Ab diesem Schuljahr bekommt sie tatkräftige Unterstützung von zwei Kolleginnen. Damit hat jede Volksschule eine eigene Direktorin. Nimmervoll bleibt Direktorin in der Volksschule Gerasdorf/Oberlisse, Ivonne Baron hat die Leitung der Volksschule Kapellerfeld übernommen und Karin Helbig steht nun der Volksschule Seyring vor.

„Ursula Nimmervoll hat bereits voriges Jahr angekündigt, dass sie sich ab Schulbeginn nur noch auf eine Schule konzentrieren will“, erklärt Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch. Letztlich sei die Betreuung von drei Schulen doch sehr zeitintensiv gewesen, so Ribisch im NÖN-Gespräch. Auch werde generell der Druck „von einigen wenigen Eltern“ immer größer. „Es gibt in jeder Schule einige wenige Fälle, die doch viele Nerven kosten“, kann sie aus Erfahrung berichten. Bei Nimmervoll will sich Ribisch für den Einsatz bedanken: „Sie und ihr Team haben das wirklich toll gemacht und gute Arbeit geleistet.“

Bürgermeister Alexander Vojta freut sich, „dass jetzt alle drei Gerasdorfer Volksschulen eine eigene Direktorin haben.“ Auch er streut Ursula Nimmervoll Rosen: „Danke für ihren bisherigen Einsatz in drei Volksschulen! Ich heiße Direktorin Baron und Direktorin Helbig herzlich willkommen und wünsche allen drei viel Energie und alles Gute für die neue Aufgabe!“