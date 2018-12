Es ist ein Fall, den es so in Niederösterreich noch nicht gegeben hat: Mit dem 30. November sind bis auf Othmar Holzer (SPÖ) alle Stadträte zurückgetreten. Holzer wurde damit zum „Notbürgermeister“ ernannt. Er braucht bis zu den Wahlen, die voraussichtlich Ende März stattfinden werden, jedoch einen Beirat, der ihm beratend zu Seite stehen soll.

Für gewöhnlich setzt sich dieser aus dem Stadtrat zusammen, im Falle von Stockerau mussten nach den Rücktritten jedoch die Parteien ihre Beiratsmitglieder benennen.

Eine Chance, die die Grünen und NEOS nicht verstreichen lassen wollten: Sie waren im Stadtrat nicht vertreten und hofften, dass SPÖ und ÖVP zu ihrem Gunsten auf jeweils einen Beiratsplatz verzichten würden. „Dies wäre eine Möglichkeit gewesen, zu zeigen, dass in dieser schwierigen Phase der Gemeinde, die von SPÖ, FPÖ und ÖVP heraufbeschworen wurde, ein Mindestmaß an Kooperationsbereitschaft im Sinne der gemeinsamen Verantwortung für unsere Stadt vorhanden ist“, so Dietmar Pfeiler (Grüne) und Martin Fischer (NEOS). Vor allem, weil der Beirat per Gemeindeordnung die Aufgaben des Gemeinderats übernehmen soll, jedoch ohne ein Stimmrecht ausüben zu können.

Die SPÖ wäre bereit gewesen, auf einen ihrer vier Sitze zu verzichten. Die ÖVP hingegen wollte keinen ihrer Plätze aufgeben und besetzte sie mit ihren ehemaligen Stadträten. „Wir haben diesen Schritt diskutiert und entschieden, uns hier an die Gemeindeordnung zu halten. Dank uns hatten die Grünen die letzten vier Jahre Ausschusssitze, wir haben das Unsrige getan“, rechtfertigt VP-Stadtparteiobfrau Andrea Völkl das Vorgehen vor allem vor dem Hintergrund, dass das Gremium nur beratende Funktion hat. „Die Informationen kann Bürgermeister Holzer auch weitergeben“, argumentiert Völkl.

Für die SPÖ ein „seltsames“ Vorgehen: „Die ÖVP steht am 27. November auf und sagt, sie legt alle Sitze zurück. Nun schickt sie wieder die alte Garde in den Beirat“, schüttelt SP-Stadtparteivorsitzender Heinz Scheele den Kopf. Die SPÖ werde die Grünen und NEOS jedenfalls einbinden, verspricht er. Die FPÖ will dazu keine Stellung nehmen.

„Unser Ziel, den Beirat auf eine breitere Basis zu stellen, konnte nicht umgesetzt werden. Daher haben wir uns entschieden, beide dem Beirat fernzubleiben“, so Pfeiler und Fischer. „Dort sind nun also jene drei Parteien vertreten, die unsere Stadt in diese Situation hineingeführt haben“, kritisieren sie gegenüber der NÖN.