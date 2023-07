Konviktgarten-Bauvorhaben: ÖVP und SPÖ schmettern Initiativantrag ab

Die Stockerauer Gruppe „Fridays for Future“ setzt sich für den Erhalt des Konviktgartens als Grünfläche ein. Die Stadtgemeinde plant nämlich, den Platz für die Errichtung eines neuen Kindergartens zu nutzen. In einem Initiativantrag forderte „Fridays for Future“ ein absolutes Bauverbot und die Nachpflanzung von Bäumen ein. Der Park soll zudem der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Gruppe hat innerhalb kurzer Zeit 329 Unterschriften sammeln können.

„Der Initiativantrag entspricht den gesetzlichen Bestimmungen“, verkündete Bürgermeisterin Andrea Völkl in der Gemeinderatssitzung der Vorwoche. 274 Unterschriften seien gültig, geprüft wird unter anderem der Hauptwohnsitz. Das Anliegen war damit Teil der Tagesordnung - und die Gemeinderäte aller Fraktionen griffen die Diskussion erneut auf.

Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) und Stadtrat Markus Rosenberger (SPÖ) forcieren die Errichtung des Kindergartens im Konviktgarten. Foto: Karin Widhalm

Stadtrat Admir Osmanovic (SPÖ) betonte: „Der Kindergarten-Standort wurde ziemlich ausführlich in den verschiedensten Gremien diskutiert. Wir haben's uns nicht leicht gemacht.“ Wichtig sei, „dass die Kinder den besten Kindergarten erhalten“. Der Zeitdruck sei aber groß, zusätzliche Gruppen zu schaffen.

Das Land NÖ hat der Stadt den Konviktgarten mit der Bedingung überlassen, diesen für eine Bildungseinrichtung zu verwenden. Es solle ein „zukunftsorientierter Neubau mit sechs Gruppen“ entstehen, ergänzte Stadtrat Markus Rosenberger (SPÖ). Vereinen soll der Zugang ermöglicht werden, „insofern haben wir einen indirekten öffentlichen Nutzen“.

Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen): "Ein Kindergarten ist dann zukunftsorientiert, wenn man ihn dort baut, wo die Familien sind." Foto: NÖN-Archiv

Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen) dankte den Initiatoren, die „ein ganz zentrales, wichtiges Thema“ aufgegriffen haben. Denn das Stockerauer 28-Punkte-Klimaschutz-Programm besage, Grünflächen in der Stadt zu erhalten. Die Diskussionen im Vorfeld seien zudem unzufriedenstellend gewesen: „Da wurde mit gezinkten Karten gespielt.“

Standorte seien ausgeschieden worden, obwohl sie gemäß den - neuen - landesgesetzlichen Voraussetzungen geeignet gewesen wären. Ein neuer Kindergarten „ist dann zukunftsorientiert, wenn man ihn dort baut, wo die Familien sind“. Dem Norden der Stadt fehle dies, stattdessen werde „auf eine Grünfläche hingegriffen“.

Für Stadtrat Herbert Pohl (FPÖ) wurde die Standortentscheidung „etwas zu flott“ getroffen. Foto: FPÖ

„Es ist selten, dass wir mit den Grünen übereinstimmen“, sagte Stadtrat Herbert Pohl (FPÖ). Die Standortentscheidung ging ihm „etwas zu flott“: „Wir brauchen eine ordentliche Stadtplanung und müssen den Kindergarten dorthin bauen, wo die Siedlungen sind.“ Er stelle sich außerdem eine ÖVP-SPÖ-FPÖ-Allianz anders vor: „Die eigentliche Vereinbarung im Abkommen war, dass wir uns in Klausuren zusammensetzen. Das hat nie stattgefunden.“

Der Gemeinderat räumt auf Kubats Antrag hin „Fridays for Future“-Mitglied Alexandra Hozzank eine Redezeit von fünf Minuten ein. „Jedem, dem das Wohl der Kinder wirklich am Herzen liegt, erhält die Grünflächen“, sagte sie. „Stockerau hat mit diesem Konviktgarten wirklich ein Kleinod von 7.500 Quadratmetern Versickerungsfläche und Beschattungsfläche. Das ist aus jetziger Sicht vielleicht die kostengünstigste Variante, aber in langer Sicht wird es teuer werden. Es wird wärmer werden.“

Dagmar Casper und Alexandra Hozzank stellten "eine breite Zustimmung" ihres Anliegens während der Unterschriften-Sammelaktion fest. Foto: Fridays for Future Stockerau

Hozzank betonte, dass in kürzester Zeit Unterschriften über alle Parteifarben hinweg gesammelt wurden. „Es ist kein Aktivisten- oder Grünen-Thema, es fand eine sehr breite Unterstützung.“ Man dürfe außerdem den Verkehr nicht noch größer werden lassen, der schon beim Gymnasium ein Problem sei.

Stadtrat Gerhard Dummer (ÖVP) erklärte, dass im Vorfeld über Flächen geredet wurde, die auch verfügbar seien, und der Konviktgarten „am Schnittpunkt von drei großen Siedlungsgebieten“ liegt. Und auch wenn das Land die Anforderungen geändert hat: „Wir wollen nicht Minimalforderungen erfüllen“, sagte er. „Es ist auch eine Kostenfrage und eine Frage der Wirtschaftlichkeit, ob man einen oder drei Kindergarten betreibt. Es ist nicht so, dass die Gemeinde unbegrenzt Grundstücke zur Verfügung hat.“

Ein Gutachten besage, dass der Verkehr dort verträglich sein werde, „weil ein Kindergarten einen anderen Rhythmus hat als Schulen“. Man werde aber an einem Konzept arbeiten. „Und natürlich braucht jedes neue Gebäude Fläche, wir können es nicht in die Luft hängen.“ Versiegelt würden lediglich 15 Prozent der Konvikt-Gesamtfläche.

Grünflächen-Erhalt oder Kindergarten im Grünen: Was ist das Beste für die Kinder?

Die Anfahrtswege werden mit dem Konvikt-Kindergarten nicht minimiert, sondern maximiert, betonte Pfeiler. Früher sei völlig klar gewesen: Wird eine neue Siedlung erschlossen, müsse ein Kindergarten dazu geplant werden. Das habe man im Norden verabsäumt. „Wir haben jetzt den Bedarf und es wird nicht der letzte Kindergarten sein“, betonte Völkl.

Der naturnahe Konviktgarten ist für sie die beste Umgebung, damit Kinder naturnah aufwachsen können. „Umso wichtiger ist es, unseren Kindern eine Zukunft zum Leben zu hinterlassen“, entgegnete Kubat. „Wenn Stockerau einen Mangel an Grünflächen hat, dann glaube ich, lebe ich in der falschen Stadt“, findet indes Dummer. „Österreich ist Europameister im Bodenverbrauch“, betonte Pfeiler. „Wir können versuchen, einen Standort zu finden, wo wir entsiegeln.“

Das überzeugte ÖVP und SPÖ nicht: Sie stimmten gegen die Initiativantrag, nur die Grünen und die FPÖ stellten sich hinter „Fridays for Future“. Die Mehrheit hat damit unterstrichen, dass der neue Kindergarten im Konviktgarten gebaut wird.