Stadt Gerasdorf will Lücke in Betreuung schließen

Durch den ständigen Zuwachs in Gerasdorf wird auch der Bedarf nach mehr Bildungseinrichtungen größer. Während es mit der Planung des Gymnasiums immer weiter voran geht, steht nun schon das nächste Projekt auf der Tagesordnung: In den nächsten Jahren soll ein Kindergarten in Föhrenhain errichtet werden. Doch die Zeit drängt.

Bereits heuer gibt es 13 Kinder aus Föhrenhain, die keinen Kindergartenplatz haben. Sie werden deshalb als eigene Gruppe im Kapellerfelder Kindergarten geführt und in dem dortigen Bewegungsraum untergebracht.

Container als Lösung schon im Frühjahr

Im Frühjahr 2024 soll die kleine Gruppe umziehen: Am Gelände des Spielplatzes, gegenüber vom Gemeindezentrum Föhrenhain, werden Container aufgestellt, die als Übergangslösung dienen. Das schafft Platz für zwei Gruppen, die jeweils bis zu 25 Kinder aufnehmen können. Das Provisorium ist auf rund drei Jahre ausgelegt, in der Zwischenzeit soll der Bau des Hauptgebäudes fertiggestellt werden.

Wie auch beim Gymnasium will die Gemeinde den endgültigen Baustandort noch nicht öffentlich machen, um den Preis des Grundstücks nicht in die Höhe zu treiben. Notfalls könne man jedoch auch auf dem Gemeindegrundstück bauen, auf dem die Container stehen werden, überlegt Bürgermeister Alexander Vojta. „Wir schaffen einen neuen Kindergarten für Föhrenhain. Der einzige von fünf Ortsteilen, wo es noch keinen gibt“, freut sich der Stadtchef.

Der Bürgermeister sieht mit dem Neubau große Vorteile für die ortsansässigen Eltern. So können sie ihre Kinder zu Fuß zum Kindergarten bringen und haben einen weitaus kürzeren Weg.

Auch bei der Gemeinderatssitzung stieß der Plan auf Zustimmung. Der Beschluss für den Kindergarten wurde angenommen. Allerdings gab es Kritik an dem Preis für das Provisorium. So darf mit Gesamtkosten von rund 300.000 Euro für Aufstellung und Instandhaltung der Container gerechnet werden. Dabei handelt es sich jedoch nur um das Angebot einer Firma. Die Gemeinde solle deshalb noch auf günstigere Vorschläge warten, fordern die Oppositionsparteien. Bis zum 17. Juli soll eine finale Entscheidung getroffen werden.