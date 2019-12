Die Gemeinde Hausleiten trennte sich aufgrund von Auffassungsunterschieden von Werner Gruber als Pächter des Veranstaltungsorts Schloss Hausleiten. Bereits mit 1. Jänner 2020 übernimmt Sabine Kleedorfer mit ihrem Team „Ha2weiO“, und sie kündigt Neuerungen an.

So ist geplant, einen Gasthausbetrieb zu installieren, zwischen Donnerstag und Sonntag sollen die Türen dafür geöffnet sein. „Wir wollen komplett aufsperren, nicht nur bei Veranstaltungen“, informiert sie. Die genauen Öffnungszeiten können wegen der Feste allerdings variieren, ergänzt die Stockerauerin, auf der Website und auf Facebook werden zeitgerecht Informationen zu finden sein. Zudem sind Highlights wie ein Spanferkel-Grillen geplant.

Die Zusage, das Schloss zu übernehmen, erhielt Kleedorfer am Freitag, dem 13. Dezember: „Das war ein Glückstag für mich!“, lacht sie. ÖVP-Bürgermeister Josef Anzböck freute sich über die neue Belebung des Schlosses und ist zuversichtlich, dass das neue Angebot angenommen wird: „Natürlich müssen wir erst abwarten, aber die Ideen sind gut.“

Der Ortschef freut sich über einen „neuen Schwung“, der viele Besucher anlocken soll. Gelegenheit, das neugeführte Schloss zu besichtigen, erhält man am 18. Jänner. Zwischen 11.30 und 15 Uhr gibt es ein „All you can eat“-Buffet.