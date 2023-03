Action für die Kinder „am Kälberbach“ in Spillern

In der jüngsten Gemeinderatssitzung waren wieder die Kinder Thema. Die Gemeinde plant „Am Kälberbach“ einen neuen Spielplatz. Die Mandatare waren angehalten, die Auftragsvergabe zu beschließen.

Einleitend informierte SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner, dass man bezüglich Spielgeräten bei drei Firmen angefragt hätte, wobei Agropac mit rund 51.000 Euro das bessere Angebot stellte. Mit der Firma machte man bereits gute Erfahrung in der Gemeinde. Speigner zählte auf, welche Geräte angeschafft werden sollen: Wasserspielanlage, Sandkiste mit einer Sandbaustelle, Babyschaukel, Vogelnestschaukelkombi, Doppelturmanlage, Rutsche, Turmanlage, Wackelsteg und eine Balancierpyramide. Auch ein Sprunggerät wird kommen, dazu merkte der Bürgermeister an: „Es ist kein richtiges Trampolin, es sind nur Sprünge von 30 bis 40 Zentimetern möglich, also besteht keine Gefahr.“

Es werden moderne Spielgeräte errichtet, wie eine Wasserspielanlage, eine Babyschaukel, eine Vogelnestschaukelkombi und eine Doppelturmanlage. Foto: Agropac

Die Umsetzung soll bis Mitte des Jahres erfolgen. Bei der Abstimmung herrschte Einigkeit, alle Gemeinderäte stimmten für die Auftragsvergabe.

