Nach neun Jahren legte Günther Stummer seine Funktion als VP-Ortsparteiobmann zurück, ihm folgt der 20-jährige Marcus Dostal nach. Der aus den Reihen der Jungen Volkspartei stammende Sierndorfer ist somit der bisher jüngste Ortsparteiobmann in der Geschichte der Gemeinde.

Unter dem Motto „Sierndorf entwickeln“ möchte er den Schwerpunkt auf Zukunftsthemen setzen. „Sierndorf wird in den nächsten Jahren stark wachsen, deswegen sind die Themen Kinderbetreuung und Infrastruktur entscheidend, damit sich Sierndorf nachhaltig entwickeln kann. Hier müssen Angebote und Vorkehrungen geschaffen werden“, so der neue Obmann. Um die Interessen der Bevölkerung noch besser vertreten zu können, will Dostal die Bür gerinnen und Bürger mehr in den Themenfindungsprozess einbinden: „Ich will den Sierndorfern die Möglichkeit geben, unsere Ortschaft mitzugestalten, damit wir Themen, die am Herzen liegen, umsetzen können.“