Bergauer Patrick Hendler bringt neues Leben ins alte Wirtshaus

Werbung

„Ein Gasthaus oder generell eine eigenständige Gastronomie war schon immer mein Traum“, erzählt Patrick Hendler, Geschäftsführer des neuen Gasthauses „4Seasons“. Der gebürtige Bergauer (Bezirk Hollabrunn) hatte sich den Wunsch der Selbstständigkeit zunächst vor zwei Jahren in Hollabrunn erfüllt. Dort waren der ehemalige Foodtruck und das Catering-Service ein voller Erfolg. Durch das Catering sei er auf die Grundbesitzer des ehemaligen Gasthauses Gruber in Stockerau gestoßen. Im Zuge dessen wurde ihm die Möglichkeit geboten, ein neues Lokal zu gestalten. „Es hat genau wie die Faust aufs Auge gepasst, dass sie einen Pächter haben und wir uns entfalten können“, freut sich Hendler.

Auf der Speisekarte sind, neben klassischen österreichischen Gerichten, die moderner interpretiert werden, auch Eigenkreationen zu finden. Am Abend geht das vierköpfige Küchenteam geschmacklich dann in die gehobenere Schiene. Der Name „4Seasons“ wurde gewählt, weil sich die Abendkarte nach den saisonalen Zutaten richtet und alle vier Wochen gewechselt wird. In gleicher Weise werden auch die Weine an die Saison angepasst. So sollen Gäste immer wieder neue Speisen probieren können und die Küche kann sich weiterhin kreativ entfalten.

Der Standort in Hollabrunn wird weiterhin für die Belieferung von Menü-Boxen für Firmen geführt, genauso bleibt das Catering bestehen. Bei der Inneneinrichtung des Gasthauses war es dem Chef-Koch wichtig, das Traditionelle mit Holz- und Steinelementen zu bewahren und diese mit modernen Highlights zu paaren, um jede Altersklasse anzusprechen. „Es sollen sich Alt und Jung wohlfühlen“, so Hendler.

Besonders wegen des Abwechslungsreichtums will er seinen Job für keinen tauschen wollen: „Jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Noch dazu lernt man so viele unterschiedliche Leute kennen. Das macht es einfach so spannend.“ Eröffnet wird das Gasthaus am Freitag, 12. August. Im Oktober ist eine offizielle Feier mit Bieranstich geplant. Künftig freuen darf man sich auf Weihnachts- und Silvestermenüs und Weinpräsentationen von heimischen Winzern.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.