Neuer Lagerhaus-Standort für Pkw und Landmaschinen

Mit einem großen Fest feiert das Lagerhaus die Übersiedlung der gesamten Pkw- und Landwirtschaftstechnik an den neuen Standort beim Kreisverkehr in Tresdorf. „Es war ein Abschied mit Wehmut“, schildert Obmann Johann Hendler den Auszug aus dem alten Standort in Korneuburg.

Zwei Jahre hat man rund um den bereits bestehenden Pkw-Betrieb umgebaut, 14 Millionen Euro wurden laut Hendler investiert. Um die nun vorhandenen 30.000 Quadratmeter Nutzfläche zu erzielen, mussten 70.000 Kubikmeter Erde entfernt werden. Mit dem Ergebnis ist Hendler durchaus zufrieden, 90 Mitarbeiter haben hier einen Arbeitsplatz gefunden. „Nur die Tankstelle dauert noch bis zum nächsten Frühjahr“, sagte Hendler.

Der neue Standort sei dringend nötig gewesen, sagte Geschäftsführer Leopold Scheibböck. „Die Zufahrt für Landmaschinen war in Korneuburg sehr schwierig, die Werkstätte war veraltet.“ Nun verfüge man über modernste Geräte nach „der größten Investition seit Bestehen.“ Nun ist die Landmaschinensparte am selben Standort wie der Pkw-Bereich mit sechs Marken. Für die Wohnmobile im Angebot wurde sogar ein eigener Schauraum geschaffen, freut sich Scheibböck.

Das Ergebnis der Übersiedlung bezeichnete RWA Generaldirektor Reinhard Wolf als „beeindruckend, der Wechsel war die richtige Entscheidung.“ Er erinnerte, dass Raiffeisen seit 125 Jahren die Landwirte begleitet und bei der Technik unterstützt. Denn schon jetzt sei jeder dritte ausgelieferte Traktor autonom fahrend.