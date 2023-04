Würnitz: Zahntechniker ist neuer Mieter im Arzthaus

Die Zahnwerkstatt Pichler ist vor Kurzem in den ersten Stock des Arzthauses eingezogen. Chef Florian Pichler versorgt mit vorerst zwei Mitarbeitern die Zahnärzte in den Bezirken Korneuburg, Hollabrunn, Mistelbach und Gänserndorf. Auch Tulln steht auf der Aktivitätenliste des 34-Jährigen. „Wir bedienen einen Umkreis von etwa 45 Fahrminuten“, erklärt er.

Pichler, der seit 2016 Zahntechnikermeister ist, wohnt seit 2018 in Würnitz. Als der Wunsch aufkam, sich selbstständig zu machen, war das Arzthaus seine erste Wahl. Mit der Gemeinde war man sich rasch einig, rund drei Monate dauerten die Umbauarbeiten, geplant von Baumeister Jan Salbrechter. Nach vier Jahren der Suche konnte somit auch der erste Stock vermietet werden.

Die Zahnprothesen, Brücken, etc. werden in Würnitz gefertigt, dazu gibt es modernste Geräte bis hin zu einem 3D-Drucker. Selbstverständlich wird aber auch noch mit Gips gearbeitet. Grundsätzlich werden die angelieferten Abdrucke verwendet, „Anpassungen machen wir dann vor Ort“, so Pichler. In Sonderfällen kann er nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt auch in seinem Betrieb direkt am Patienten Details angleichen, ein Behandlungsstuhl ist vorhanden.

Je nach Geschäftsgang möchte Pichler zumindest vier fixe Mitarbeiter haben und einen Lehrling ausbilden. Das geeignete Personal ist allerdings nicht leicht zu finden. Zudem gibt es Konkurrenz aus Ungarn.

Erfreut über die „Zahnwerkstatt“ ist ÖVP-Bürgermeister Alexander Raicher. Denn es wurde nicht nur ein Mieter für die obere Etage im Arzthaus gefunden, in der Gemeinde gibt es auch einen Betrieb mehr.

