Korneuburger Billa Plus in der Warteschleife

Es ist ruhig geworden um das Betriebsgebiet in der Laaer Straße. Wie berichtet, will der Rewe-Konzern im Bereich Laaer Straße/Teiritzstraße auf einem Stiftsgrund einen Billa Plus errichten. Doch offenbar gibt es Hürden, wie ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser auf NÖN-Anfrage bestätigt.

Rewe hat bereits ein Projekt bei der Stadtgemeinde eingereicht. „Wir stehen in Verhandlungen“, sagt Fuchs-Moser und fügt auf die Frage nach der Genehmigung durch die Stadt hinzu: „Es schaut nicht gut aus.“ Rewe bestätigt, dass weiter grundsätzlich Interesse an dem Standort besteht: „Wir befinden uns bei jedem Projekt in engem Austausch mit der Gemeinde, welche die Interessen ihrer Bürger vertritt und welche auch den Rahmen - gestalterisch sowie rechtlich - schafft, innerhalb dessen wir für die Gemeinde tätig werden können“, erklärt ein Rewe-Sprecher.

Der Konzern betont, dass er auf die Entscheidungsfindung des Gemeinderats sowie auf die Einschätzung von Behörden hinsichtliche Machbarkeit, Ortsentwicklung und ästhetischen und touristischen Gesichtspunkten vertraue. „Letztlich sind wir auf jene Standortoptionen angewiesen, welche uns zur Verfügung gestellt werden können - raumordnungs- und widmungstechnisch ebenso wie hinsichtlich vorliegender Konzepte zur Ortsentwicklung“, heißt es von Rewe.