Ernstbrunner warnt: „Im Frisiersalon wird's kriminell“

Eigentlich ist Michael Bübl als Schlossermeister tätig, aber das Verfassen von Büchern ist eine der großen Leidenschaften des Ernstbrunners. Sein neuestes Werk mit dem Titel „Waschen - Schneiden - Einbrechen. Der gefährliche Smalltalk beim Friseur“ beleuchtet die Problematik, wonach vor allem ältere Damen unbewusst Geheimnisse verraten.

NÖN: Worum geht es in Ihrem neuesten Buch?

Michael Bübl: Es ist ein heikles Thema, das vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Im Bereich Einbruchschutz habe ich ja jahrzehntelange Erfahrung und ich habe mich gefragt, woher die Täter bei Einbrüchen mit höherer Schadenssumme gewusst haben, dass ausgerechnet an diesem Tag, in dieser Wohnung eine große Summe Geld oder Schmuck gelagert war. Dann habe ich herausgefunden, dass es immer wieder zu Einbrüchen kommt, weil ältere Damen ihrer Friseurin leichtfertig Geheimnisse verraten.

Welche Geheimnisse werden da ausgeplaudert?

Bübl: In einem Fall ist es vorgekommen, dass eine ältere Dame erzählt hat, in der Wohnung 700.000 Euro in bar zu haben. Es kommt auch vor, dass die Kundin erzählt, dass sie demnächst auf Urlaub fahren wird und gibt damit unbewusst die Info weiter, dass die Wohnung oder das Haus zu einer gewissen Zeit leer steht. Die Friseurin gibt dann die Infos an ihre Kontakte aus der Unterwelt weiter.

Wie erklären Sie sich, dass es zu dieser Redseligkeit kommt?

Bübl: Viele ältere Damen sind froh, wenn sie beim Friseur sind, dort haben sie endlich wieder jemanden zum Reden. Und nach ein paar Besuchen ist schon ein Vertrauensverhältnis da. Dazu kommt, dass die Kundinnen beim Friseurbesuch sanft berührt werden, wie bei der Kopfmassage beim Haarewaschen, auch das bringt Vertrauen und lockert die Zunge.

Was möchten Sie mit dem Buch bezwecken?

Bübl: Es soll eine Warnung sein. Denn viele Leute wissen nicht, dass auch die nette Frau Gerti oder die Frau Helga vom Friseursalon ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Mit dem Buch möchte ich sensibilisieren. Es ist besser, beim Friseur mehr über Belangloses zu reden und weniger über Persönliches. Aber natürlich möchte ich den älteren Damen den Friseurbesuch damit nicht schlechtmachen, nur in ganz seltenen Fällen führen die Inhalte der Gespräche zu Einbrüchen - aber es kommt eben auch vor.

Das Buch „Waschen - Schneiden - Einbrechen“ hat 72 Seiten ist um 12,95 Euro über Amazon zu erwerben.