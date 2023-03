Neueröffnung des alten „Café Föhrenhain“: „Ich will etwas bewegen“

Seit 10. März darf sich Föhrenhain wieder über ein neues Lokal freuen: Im Gebäude des ehemaligen „Café Föhrenhain“ wurde das „Netpunkt“ eröffnet.

Drei Monate hat Gastronom Ayhan Müldür die Räumlichkeiten auf der Brünnerstraße 62 renoviert, nun ist die Mischung aus Café, Bistro, Backshop und Minimarkt endlich in Betrieb. Neben Backwaren, Getränken und klassischen Speisen wie Schnitzel wird Samstag und Sonntag auch ein Frühstücksbuffet angeboten. Geöffnet ist das Lokal täglich von 7 bis 22 Uhr.

Bisher sei der Andrang unter der Woche noch nicht so groß, am Wochenende kämen dafür umso mehr Gäste, erzählt Müldür. Er freut sich bereits über positive Rückmeldungen der Kunden: „Derweil sind die Gerasdorfer glücklich, dass wir hier sind.“ Müldür, der schon seit zehn Jahren in Föhrenhain lebt, hofft, dass sein Konzept aufgeht und den Ort belebt: „Mein Ziel ist es, in Föhrenhain was zu bewegen.“

