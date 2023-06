Befürchtung wegen der Kosten: „Es wird mehr illegale Hunde geben“

„An und für sich befürworte ich die Änderung, dass der Sachkundeunterricht für alle Hunde gilt“, sagt Georg Sticha. Der Obmann des ÖRV Langenzersdorf ist Leistungsrichter und Chef des 1. Österreichischen Hundeausbildungs- und Problemhunde-Therapiezentrums in Langenzersdorf. Mit den Details ist er nicht glücklich, „vieles ist unausgegoren“.

Laut Sticha hätte man einfach den Sachkundeunterricht, der für Listenhunde gilt, verwenden sollen. „In vier, fünf Stunden kann man Einblick in das Wesen eines Hundes geben“, erklärt der Trainer. Die vorgeschriebene Information durch den Tierarzt treibe nur die Kosten in die Höhe.

Hunde-Obergrenze ist Problem bei Partnerschaften

Allerdings ortet Sticha noch ein weiteres Problem durch die Novelle: Das Halten von mehr als fünf Hunden in einem Haushalt ist verboten, diese Begrenzung könne Partnerschaften oder Lebensgemeinschaften erschweren. Man sei auf das Verständnis der Gemeinde angewiesen oder müsse andernfalls Tiere abgeben. Eva-Maria Huto, Obfrau des SVÖ Stockerau und Hundetrainerin, findet das genauso problematisch.

Grundsätzlich bewertet sie die Novelle als „spitze“. Allerdings ortet Huto „einiges, das nicht so funktionieren wird“. Die Novelle sei nicht ausgegoren, man hätte funktionierende Gesetze wie jene in Oberösterreich und Wien übernehmen können. Im Gespräch mit Hundebesitzern stellt Huto fest, dass sie unsicher seien und sich nicht auskennen würden.

Schulungskonzept nicht mit Trainerbasis besprochen

Der Sachkundenachweis besteht einerseits aus einer einstündigen Information des Tierarztes über Gesundheit, Haltung, Pflege und die Auswirkungen von Krankheiten, andererseits aus einer zweistündigen Einheit einer fachkundigen Person über den Hund als soziales Lebewesen, sein Verhalten, die Sprache, Stress, Angst, Aggressionsvermeidung und Gehorsam. Das Konzept wurde aber nicht mit der Trainerbasis besprochen, kritisiert Huto.

Die Folge sei, dass sich Themen zum Teil überschneiden. Entstanden sei noch dazu ein Frontalvortrag, „man hat keine Zeit für die Leute“. Zudem werde bei den Schulungen immer noch zwischen Listenhund und „normalem“ Hund unterschieden. Huto kritisiert aber auch den vorgeschrieben Mindestpreis für die Schulung beim Tierarzt und für einzelne Inhalte.

Ich habe noch keine Vorgaben erhalten Tierarzt Norbert Groer

Die Bestätigung einer Haftpflichtversicherung ist für Huto logisch, sie verlangt das auch am Trainingsplatz. In Verbindung mit dem Sachkundenachweis, der bei der Anmeldung eines Hundes ebenfalls vorgelegt werden muss, befürchtet Huto allerdings, „dass es mehr illegale Hunde geben wird“.

Tierarzt Norbert Groer aus Hausleiten ist noch etwas ratlos, wie er die einstündige Information gestalten soll, „ich habe noch keine Vorgaben erhalten“, sagt er. Es sei schon eine Frage des Platzes, wie er in der Ordination eine Schulung organisieren könnte.

Sinnvoll bei Beratung: Welcher Hund kommt infrage?

Sinnvoll aus seiner Sicht ist zunächst die Beratung, welcher Hund infrage kommt. Dabei wäre es nötig, den künftigen Hundehaltern ungefähr die Kosten für Tierarzt, Futter et cetera zu erklären. Ganz wichtig ist für Groer auch, dass sich die Leute bewusst werden, dass große Hunde etwa acht bis zehn Jahre alt werden, kleine hingegen oft bis 16 Jahre leben.

Diese Art der Beratung hat es laut Groer bei ihm schon immer gegeben. „Meist holen sich die Anrufer am Telefon die wichtigsten Tipps für ein künftiges Familienmitglied“, sagt der Tierarzt. Vorstellen kann sich Groer Informationen über Krankheiten und zur Prävention. Erste-Hilfe-Kurse, wie er sie immer wieder anbietet, dauern allerdings schon drei bis vier Stunden.

Heute wird ein Hund wie ein Konsumartikel angeschafft“ Tierarzt Wolfgang Babinek

Der Würnitzer Tierarzt Wolfgang Babinek ist mit der Aufteilung auf Tierarzt und Trainer nicht glücklich. „Schließlich haben wir die tierpsychologische Ausbildung“, erklärt er. Grundsätzlich sei es aber begrüßenswert, dass sich die Leute Informationen einholen müssen, bevor sie sich einen Hund anschaffen.

Babinek kritisiert das fehlende Selbstverständnis, dass man früher automatisch in die Hundeschule gegangen ist. „Heute wird ein Hund wie ein Konsumartikel angeschafft“, sei zu beobachten. Die Folge sei, dass Hunde in den ersten 14 Tagen im neuen Heim am öftesten ausreißen.

Leute, die sich schon jetzt nicht an die Bestimmungen halten, werden das auch in Zukunft nicht tun Jeanine Strassner, Tierschutzverein „Hundesuche“

Durchaus sinnvoll sieht Babinek, dass auch langjährige Hundehalter die Schulungen absolvieren müssen, wenn sie ein neues Tier anmelden. „Es gibt Hunde, die noch nie einen Tierarzt gesehen haben oder den Hof verlassen durften, da gibt es Wissenslücken“, so Babinek. Inhaltlich will er sich auf die Bereiche Ernährung und Krankheiten konzentrieren. „Ich hätte Unterlagen für mehrere Stunden!“, sagt er.

Jeanine Strassner aus Leobendorf, die etwa beim Tierschutzverein „Hundesuche“ aktiv ist, hält von der Novelle recht wenig. „Leute, die sich schon jetzt nicht an die Bestimmungen halten, werden das auch in Zukunft nicht tun“, ist sie überzeugt. Eine Kontrolle, ob Hunde tatsächlich gemeldet sind, sei praktisch unmöglich.

Ich bin angefressen! Birgit Prohaska, Obfrau vom Tierschutzverein „Welpennesterl“

„Ich habe noch nie so viele Hunde vergeben wie vor dem 1. Juni“, sagt Birgit Prohaska, die Obfrau vom Tierschutzverein „Welpennesterl“ in Korneuburg. Und egal, ob es der erste Hund in der Familie oder ein Zweithund war, sie hörte immer: „Schauens bitte, dass Sie die Registrierung schnell machen.“ Geschätzt zehn bis 15 Hunde konnte sie so vermitteln.

Die Novelle kommentiert Prohaska mit: „Ich bin angefressen!“ Denn auch sie als registrierte Züchterin muss die Schulungen durchlaufen, wenn sie sich privat einen Hund nimmt. „Das ist krank!“ sagt sie. Bei künftigen Hundehaltern fände Prohaska eine entsprechende Schulung und Beratung grundsätzlich für sinnvoll. Die aktuelle Novelle werde aber eher dazu führen, dass mehr Hunde illegal gehalten werden.

Versicherungsnachweis ist noch nicht sehr bekannt

Die geänderten Bestimmungen auch hinsichtlich des Nachweises eine Haftpflichtversicherung scheinen unter den Hundehaltern noch nicht sehr bekannt zu sein, sagt etwa Enzersfelds Bürgermeister Gerald Glaser. „Wir haben daher eine Erinnerung in die Gemeindezeitung gegeben“, sagt er. In Ernstbrunn waren die Hundehalter offenbar etwas aufmerksamer: Laut Bürgermeister Horst Gangl waren schon die ersten da, um den Beweis der Haftpflichtversicherung vorzulegen.

Gangl kritisiert wie Hundetrainer einen bestimmten Punkt der Verordnung, aber aus einem anderen Grund: „Die Obergrenze von fünf Hunden pro Haushalt ist zu groß“, sagt er. Gangl fürchtet, dass dadurch eine zu große Lärmbelästigung für die Nachbarn entstehen könnte. Dementsprechend ist er gegen Ausnahmen, etwa wenn Paare zusammenziehen wollen.

In Harmannsdorf haben sich gleichermaßen noch nicht viele Hundebesitzer gemeldet, von der neuen Regelung ist auch Bürgermeister Alexander Raicher betroffen. Im Herbst soll ein Golden Retriever einziehen. Für ihn ist das der erste Hund, seine Partnerin hat bereits Routine. Raicher findet die vorgeschriebenen Theorieeinheiten nicht schlecht – und sucht auch bereits geeignete Schulungen, um rechtzeitig vorbereitet zu sein.